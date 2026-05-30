Простий дієтичний рецепт запеченої риби. І не потрібно довго стояти біля плити, щоб посмажити рибу. Це універсальний метод, який підходить для хека, скумбрії, дорадо або лосося.

500 г філе будь-якої риби

лимон

2 зубчики часнику

сіль і перець за смаком

олія

Натріть рибу сіллю, перцем і подрібненим часником. Скропіть лимонним соком і залиште на 10–15 хв.

Викладіть рибу на фольгу, зверху — кілька кружалець лимона. Загорніть фольгу, защипнувши краї зверху. Готуйте в духовці при 200 градусах протягом 30–35 хв. Щоб отримати рум’яну скоринку, за 7–10 хв. до кінця приготування розкрийте фольгу. Смачного!

Леся БУШМА.