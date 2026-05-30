Щоб техніка на кухні служила довго і завжди мала охайний вигляд, за нею потрібен не лише регулярний, а й правильний догляд. Кожен прилад має свої вразливі місця.

Ось основні правила та хитрощі для підтримки ваших кухонних помічників в ідеальному стані.

Електрочайник і кавомашина: боротьба з накипом

Лимонна кислота: це найдешевший і найефективніший засіб. Засипте 15–20 г кислоти в чайник з водою, закип’ятіть і залиште на 15 хв. Після цього він блищатиме як новий.

Фільтрація: використання очищеної води в рази продовжує життя нагрівальним елементам.

Мультиварка: дрібниці, що мають значення

Паровий клапан: його потрібно знімати та промивати після кожного приготування «сильних» страв (супів, молочних каш), щоб не забивався жиром і залишками їжі.

Нагрівальний елемент: слідкуйте, щоб дно чаші завжди було сухим перед тим, як ставити її в прилад. Будь-яка волога на нагрівальному диску з часом призводить до корозії.

Вафельниця та гриль

Ніжна чистка: ніколи не дряпайте антипригарне покриття металевими предметами.

Хитрість із серветкою: якщо панелі не знімаються, покладіть між ними вологу паперову серветку, поки прилад ще трохи теплий. Пара допоможе легко зняти залишки тіста чи жиру через 5–10 хв.

Очищення піддона для крихт у тостері

Це найперше, що потрібно робити регулярно (хоча б раз на тиждень).

Витягніть піддон, витрусіть крихти, промийте його теплою водою з мийним засобом і обов’язково висушіть перед тим, як ставити назад.

Маленька хитрість

Якщо відчуваєте запах гару під час роботи тостера, хоча крихти витрушені — можливо, на нагрівальний елемент потрапив пил. Просто увімкніть порожній тостер на мінімальну потужність один раз, щоб «пропалити» його забруднення. Слідкуйте, щоб рідина не текла всередину приладу.

Загальні табу

Занурення: ніколи не занурюйте корпус з двигуном чи електронікою у воду (блендери, міксери, підставки чайників).

Агресивна хімія: засоби з хлором чи кислотами можуть зіпсувати пластик і нержавійку.

Вологі руки: завжди вимикайте прилад з розетки перед тим, як починати його чистити.

Порада для блиску: поверхні з нержавіючої сталі можна протерти краплею оливкової олії на мікрофібрі — це допоможе приховати відбитки пальців і додасть благородного блиску.

Леся БУШМА.