Догляд за цими кухонними помічниками — це не лише про естетику, а й про її довговічність та вашу безпеку. Оскільки кухня є місцем із підвищеною вологістю та жиром, кожна одиниця техніки потребує свого підходу.

Духова шафа та мікрохвильовка

Найбільша проблема тут — застиглий жир.

Поставте всередину ємність із водою та скибочками лимона. Увімкніть на 15–20 хв. (для духовки — на 100 градусів, для мікрохвильовки — на повну потужність). Пара розм’якшить жир, і його залишиться просто витерти ганчіркою.

Скло очищуйте спеціальними засобами або сумішшю оцту з водою (1:1), щоб не було розводів.

Варильна поверхня

Використовуйте лише спеціальні скребки та м’які кремові засоби. Уникайте абразивних порошків — вони залишають мікроподряпини, в які потім сильніше в’їдається бруд.

Якщо забилися газові конфорки, замочіть їх у мильному розчині на 30 хв., а потім прочистіть отвори зубочисткою або старою зубною щіткою.

Холодильник

Найчастіше забувають про ущільнювачі, але саме там накопичуються крихти й пліснява. Протирайте гумові ущільнювачі слабким розчином оцту — це збереже герметичність.

Раз на пів року варто обережно пилососити решітку (конденсатор) ззаду холодильника. Пил на ній змушує компресор працювати інтенсивніше, що збільшує витрати електроенергії.

Чайник і кавомашина

Головний ворог — накип.

Насипте 20 г лимонної кислоти в повний чайник води, закип’ятіть і залиште на 15 хв. Після цього ретельно промийте. Це безпечніше та дешевше за багато хімічних засобів.

Не забувайте вчасно змінювати фільтри для води, якщо вони передбачені конструкцією.

Посудомийна машина

Фільтр на дні: його потрібно виймати та промивати під краном хоча б раз на тиждень, щоб машина не видавала неприємний запах.

Навіть якщо використовуєте таблетки «все в одному», у регіонах із жорсткою водою (як у багатьох містах України) варто додавати спеціальну сіль для пом’якшення води.

Загальні «золоті правила»

Геть металеві шкребки: вони руйнують захисні покриття. Краще залишити засіб на 10 хв., ніж терти силою.

Мікрофібра — ваш найкращий друг: вона ідеально прибирає пил і вологу, не залишаючи ворсу на нержавіючій сталі чи склі.

Вентиляція: не закривайте щільно дверцята мікрохвильовки чи посудомийки відразу після використання — дайте волозі вийти, щоб не з’явився грибок.

Леся БУШМА.