Цибуля — це не просто овоч, а справжній «суперфуд» із багатовіковою історією. Вона настільки унікальна, що про неї можна розповідати годинами.

Чому ми плачемо?

При нарізанні цибулі руйнуються її клітини і виділяється газ-лакриматор (пропантіал-S-оксид). Коли він змішується з вологою на поверхні ока, утворюється мікроскопічна кількість сірчаної кислоти. Саме вона й спричиняє печіння, а сльози — це спроба організму її змити.

Як не плакати?

Нарізайте цибулю під проточною водою або змочуйте ніж. Охолодіть цибулину в холодильнику перед готуванням (холод уповільнює хімічну реакцію). Жуйте гумку або тримайте в роті шматочок хліба — це звучить дивно, але допомагає поглинати частину газів.

Побутові лайфхаки

Щоб прибрати запах цибулі з рук, можна потерти їх об виріб із нержавіючої сталі (наприклад, металеву мийку або ложку) під холодною водою.

Коли ви щойно пофарбували кімнату і запах фарби заважає, покладіть у центрі розрізану цибулину — вона абсорбує токсичні запахи.

5 фактів, про які не всі знають

Цибуля може спровокувати напад гострого панкреатиту, адже багато людей люблять її смажити, а в поєднанні з жиром вона дуже стимулює виділення панкреатичного соку. І це може перенавантажити підшлункову.

Краще цибулю тушкувати або додавати сиру в уже готову страву.

Цибуля не рятує від отруйних грибів. То міф, що якщо варити цибулю разом із грибами і вона посиніє, отже, гриби отруйні. Це не правда, бо цибуля не вступає в хімічні реакції з грибними токсинами. Єдиний безпечний метод — це лабораторія, або не збирати сумнівних грибів. Цибуля — це дійсно природний антибіотик. У своєму складі вона містить фітонциди, які вбивають бактерії та грибки. І особливо ефективна проти стафілококу та кишкової палички. Якщо потерти зрізом цибулі місце укусу комахи, зменшиться свербіж, набряк. Кому шкодить? Тим, у кого є гастрит, виразка, панкреатит, синдром подразненого кишківника, бо вона подразнює слизову і спричиняє біль. Отож тим, хто має проблеми з кишково-шлунковим трактом, краще вживати варену або запечену цибулю. Секрет від лікаря: як зробити цибулю ліками, а не ворогом. Запечіть цибулину в духовці при температурі 160 градусів із краплею домашньої олії: кислотність зменшиться, а фітонциди збережуться. Така олія допомагає при застуді, очищує бронхи, знижує поганий холестерин. Додавайте столову ложку запеченої цибулі до вечері — це буде м’який природний детокс для судин. Вам не завжди потрібні дорогі біологічні добавки, щоб допомагати своїм судинам. Іноді достатньо просто додавати цибулю до вечері.

Звісно, цибуля не лікує, однак може допомогти жити довше. Їжте з розумом і бережіть себе.

Леся БУШМА.