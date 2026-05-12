Аби всі внутрішньо переміщені особи встигли подати свої документи, термін подачі заявок продовжено до 1 червня 2026 року, інформує Мінсоцполітики.

Нарахування виплати для дітей ВПО, незалежно від доходу батьків, здійснюватиметься з 1 лютого 2026 року, за умови подачі заяви до 1 червня 2026 року.

Ще одна важлива зміна торкнеться непрацездатних осіб із числа ВПО. У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму, ті, яким припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу, відтепер можуть подати документи на перегляд виплат. Нарахування виплат з 1 січня відбудеться за умови подачі заявки до 1 червня.

Якщо документи для перерахунку буде подано пізніше 1 червня, виплати нараховуватимуть з місяця подачі заяви про допомогу.