На розмір пенсії впливають різні обставини, про зміну яких необхідно своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду, наголошують у відомстві. За відсутності інформації про такі зміни можливе нарахування і виплата зайвих коштів, які пенсіонеру неодмінно доведеться повертати.

До фактів, що впливають на розмір пенсії, належать:

працевлаштування пенсіонера або зайняття підприємницькою діяльністю, звільнення пенсіонера з роботи або припинення підприємницької діяльності (необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення з роботи пов’язана з тим, що до пенсії можуть встановлювати певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки непрацюючим пенсіонерам);

працевлаштування пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років, на роботу за спеціальністю, що дає право на призначення такого виду пенсії (у цьому випадку виплата пенсії за вислугу років припиняється);

зміна місцевості проживання (мешканці гірських місцевостей, радіоактивно забруднених територій отримують спеціальну надбавку, виплата якої при виїзді в іншу місцевість має бути припинена);

зміна статусу (наприклад, позбавлення статусу ветерана війни певної категорії);

зміна обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії (за умови працевлаштування пенсіонера, який отримує надбавку на утримання дитини до 18 років, виплата такої надбавки повинна бути припинена; за умови припинення навчання або переведення з денної на іншу форму дитина померлого годувальника втрачає право на відповідний вид пенсії).

Про такі зміни ПФУ можна поінформувати особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру, або зробити це дистанційно — подати відповідну заяву через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Переплату пенсійних виплат можуть спричинити й інші обставини. Наприклад, надання роботодавцем недостовірних відомостей про розмір заробітної плати чи тривалість стажу, одночасне отримання надбавки на утриманця та пенсії у зв’язку із втратою годувальника на цю ж дитину, зняття пенсійних коштів в банківській установі після смерті пенсіонера.

Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або ж подання роботодавцем недостовірних даних про працівника, відповідно до закону можуть бути повернуті добровільно або ж стягуються на підставі рішень органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

Тож не забувайте своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду про зміну обставин, які впливають на ваше пенсійне забезпечення. Пам’ятайте, що зайві отримані кошти неодмінно доведеться повертати.