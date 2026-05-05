Суму пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачують, по місяць смерті включно, членам його сім’ї, котрі проживали разом із ним на день смерті. У тому числі — непрацездатним членам сім’ї, які перебували на утриманні пенсіонера, незалежно від того, проживали вони разом з померлим чи ні, роз’яснюють у ПФУ.

Подати заяву на недоотриману пенсію за померлого пенсіонера можна як безпосередньо у сервісних центрах органів Пенсійного фонду, так і дистанційно: через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Перелік документів, які особа має надати для виплати їй недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера, є однаковим при офлайн- і онлайн-зверненні. Разом із заявою до Фонду надають: свідоцтво про смерть; документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером; документ, що посвідчує особу заявника; реквізити банківського рахунку та паспорт або інші документи, які засвідчують їхнє проживання з пенсіонером на день його смерті.

Непрацездатні члени сім’ї померлого пенсіонера подають документи, що засвідчують перебування на його утриманні.

Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини (крім пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», які не включаються до складу спадщини і виплачуються за зверненням, що надійшли не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера), то для її одержання до документа, що посвідчує особу заявника, і свідоцтва про смерть, також додають свідоцтво про право на спадщину.

Днем звернення за виплатою недоотриманої пенсії вважають день прийняття органом Фонду заяви з усіма необхідними документами. У разі подання заяви через вебпортал — дату реєстрації заяви зі сканованими копіями документів.

Недоотриману пенсію виплачують органи Пенсійного фонду шляхом зарахування коштів на поточний банківський рахунок людини. Якщо в одержувача поточний банківський рахунок відсутній, то виплату можна одержати через міжнародну платіжну систему «Швидка копійка»: у будь-якому відділенні «Ощадбанку», пред’явивши паспорт та ідентифікаційний код.