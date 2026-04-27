Питання вартості комунальних послуг є одним із найбільш чутливих для споживачів. Держава регулює ціни (тарифи) на окремі комунальні послуги з метою захисту прав і законних інтересів громадян.

Встановлення цін (тарифів) як таких належать до повноважень відповідних органів місцевого самоврядування або національного регулятора, однак контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ціноутворення — це сфера повноважень Держпродспоживслужби. У відомстві нагадують, що до комунальних послуг, ціни (тарифи) яких підлягають державному регулюванню, належать:

— централізоване водопостачання та водовідведення;

— постачання теплової енергії та гарячої води;

— послуги з управління побутовими відходами;

— інші послуги у випадках, визначених законодавством.

Споживач має право звернутися з офіційним зверненням безпосередньо до Держпродспоживслужби або головних управлінь Держпродспоживслужби в областях та м.Києві, якщо є підстави вважати, що суб’єкт господарювання порушив вимоги формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів).

Держпродспоживслужба рекомендує надсилати звернення, оформлене відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», із зазначенням в ньому інформації про назву й організаційно-правову форму (ФОП, ПП, ТОВ тощо), місцезнаходження суб’єкта господарювання, з додаванням копій наявних документів (договір, квитанції, платіжні документи тощо), які підтверджують взаємовідносини споживача із суб’єктом господарювання та вказують на порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування цін (тарифів) на комунальні послуги.