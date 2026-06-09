Верховний Суд визнав електросамокати джерелом підвищеної небезпеки, а їхні водії прирівняні до учасників дорожнього руху. Відтак вони зобов’язані дотримуватися правил дорожнього руху та несуть адміністративну, кримінальну та цивільну відповідальність за порушення ПДР та спричинення ДТП.

Зокрема за ДТП із пошкодженням майна — штраф 850 грн або позбавлення прав на строк від 6 місяців до року.

За їзду у стані сп’яніння — штраф 17 тис. грн та позбавлення прав на рік. Повторне порушення — штраф 34 тис. грн, позбавлення прав на 3 роки, арешт до 10 діб або вилучення самокату.

За травми середньої тяжкості — штраф від 51 до 85 тис. грн, арешт або обмеження волі до 3 років.

За тяжкі травми чи смерть — позбавлення волі від 3 до 8 років.

Крім того, винуватець ДТП зобов’язаний компенсувати потерпілому матеріальні та моральні збитки, зокрема витрати на лікування, поховання або втрачений заробіток.

Довідково. Закон поділяє електротранспорт на два типи:

— легкий персональний — двигун до 1000 Вт, швидкість до 25 км/год.;

— низькошвидкісний легкий електротранспорт — маса до 600 кг, швидкість від 10 до 50 км/год.