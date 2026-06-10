Кошти, які ви накопичили на картці «Національного кешбеку», необхідно витратити до 30 червня 2026 року включно. Ті, що залишаться на рахунках після цієї дати, автоматично повернуться до державного бюджету, попередили в Мінекономіки.

Цей дедлайн стосується також і виплат за квітневі покупки, які надійдуть на картки «Національного кешбеку» наприкінці травня. Сама ж державна програма не закривається: з 1 липня розпочнеться її новий етап, а кешбек за травневі покупки надійде вже в липні за стандартним графіком. Кошти надходитимуть після 20 числа щомісяця. Максимальна сума кешбеку залишається без змін — 3000 грн на місяць.

Нагадаємо, на що можна витратити кешбек.

Безготівково розрахуватися карткою «Національний кешбек» можна за такі товари та послуги:

— комунальні послуги (квартплата, газ, світло, вода);

— продукти харчування українського виробництва;

— медичні вироби та ліки вітчизняних брендів;

— книги та будь-яку іншу друковану продукцію;

— поштові послуги (наприклад, доставка «Новою поштою» чи «Укрпоштою»);

— благодійність, зокрема прямі донати на підтримку ЗСУ.

Розраховуватися цією карткою можна у великих торговельних мережах («Сільпо», «АТБ», «Фора», Novus, Auchan, Varus), в аптеках, на пошті, в онлайн-банкінгу або безпосередньо через мобільний застосунок «Дія». Перевірити, чи нараховується кешбек на конкретний товар, можна за допомогою зручного сканера штрихкодів у розділі «Національний кешбек» застосунку «Дія».