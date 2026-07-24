НСЗУ забезпечує надання послуги довготривалого медичного догляду для ветеранів, які внаслідок поранень або тяжких захворювань потребують постійної підтримки та догляду, інформують у відомстві.

Проєкт реалізується спільно з Мінветеранів, МОЗ та НСЗУ і фінансується в межах бюджетної програми «Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих».

Послуга є повністю безоплатною для пацієнта. Держава покриває перебування в стаціонарі, медичний догляд, лікування, харчування та необхідні витратні матеріали.

Хто може отримати послугу

Послугу надають відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

— учасникам бойових дій (п.19–25 ч.І ст.6 Закону);

— особам із інвалідністю внаслідок війни (п.11–16 ч.ІІ ст.7 Закону).

Де надають допомогу

Послуга доступна в закладах охорони здоров’я, які уклали договір з НСЗУ на пакет «Довготривалий медичний догляд окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України». Наразі договори з НСЗУ уклали 9 закладів охорони здоров’я.

Знайти заклади можна, скориставшись дашбордом «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» https://cutt.ly/RtWP7lRp — у фільтрах потрібно обрати пакет №87.

Водночас мережа надавачів продовжує розширюватися, тому інформація про їх кількість системно оновлюється.

Послугу надають в умовах стаціонару:

— за наявності медичного підтвердження потреби в довготривалому догляді (оцінка функціонального стану за шкалою Бартела — 30 балів або менше, підтверджена двічі з інтервалом не менше 28 днів);

— за направленням від сімейного чи лікуючого лікаря;

— при переведенні з іншого медзакладу/підрозділу.

Що включає довготривалий догляд

Пацієнт перебуває в закладі цілодобово та отримує індивідуальний план медичного догляду.

Це комплексна підтримка, яка передбачає:

— цілодобове медичне спостереження;

— контроль лікування та прийому ліків;

— профілактику ускладнень, пролежнів, контрактур, інфекцій;

— симптоматичне полегшення стану, включно зі знеболенням;

— інструментальні обстеження (зокрема електрокардіографію, ультразвукові дослідження);

— кисневу підтримку за потреби;

— підтримувальну реабілітацію;

— гігієнічний догляд і спеціалізоване харчування;

— психологічну підтримку;

— навчання родини навичкам подальшого догляду.

Як отримати

Подати заяву до закладу, який бере участь у проєкті (особисто, чоловік/дружина, інший член родини або законний представник). Додати документ, що підтверджує статус (посвідчення або витяг з реєстру ветеранів). Надати направлення від сімейного або лікуючого лікаря (не потрібне у разі переведення з іншого закладу).

Послуга наразі доступна у закладах Києва, Рівненської, Волинської, Дніпропетровської, Хмельницької, Тернопільської, Черкаської та Полтавської областей.