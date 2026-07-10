Які рішення ВЛК та ЕКОПФО дозволяють звільнення, які виплати та компенсації військова частина зобов’язана видати до виключення зі списків, які можуть бути нюанси для військовослужбовців МОУ та МВС, до якого терміну військові мають виконувати службові обов’язки після висновку про непридатність — про все це розповідають у Правозахисному центрі для військових «Принцип».

* Право на звільнення за станом здоров’я мають військові:

— яких за рішенням ВЛК визнано непридатними до військової служби чи тимчасово непридатними з переоглядом через 6–12 місяців;

— яким за рішення ЕКОПФО/МСЕК було встановлено будь-яку групу інвалідності, незалежно від її причини.

Важливо! Непридатність чи тимчасова непридатність до проходження служби за висновком ВЛК і наявність інвалідності — це окремі, самостійні підстави для звільнення.

Особа з інвалідністю не обов’язково є непридатною до проходження служби.

Звільнитися зі служби можна в разі наявності будь-якої групи інвалідності.

Якщо у вас висновок ВЛК про непридатність або встановлена група інвалідності, але ви хочете залишитися на службі, про це треба повідомити командира.

* Непридатні за станом здоров’я бійці найчастіше переукладають контракт.

Важливо! Ви маєте виконувати свої службові обов’язки, допоки не здасте посаду і вас не виключать зі списків особового складу.

Частина має до виключення зі списків повністю розрахуватися з бійцем — виплатити компенсацію:

— за невикористані дні відпустки,

— недоотримане речове майно,

— матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань,

— грошову допомогу для оздоровлення,

— одноразову грошову допомогу в разі звільнення.

* Для військових МОУ

Це регулюється ст.262 Статуту внутрішньої служби.

Після отримання постанови ВЛК про непридатність із виключенням з військового обліку та непридатність із переоглядом через 6–12 місяців маєте можливість не повертатися до частини, а прибути до ТЦК та СП за місцем проживання для оформлення звільнення зі служби.

* Для військових МВС

Трапляються випадки, коли ТЦК та СП не приймає рішення ВЛК для бійців, які проходили цю комісію у структурі МВС.

Це протиправно.

Якщо у ветеранів із системи МВС після звільнення вимагають перепроходити ВЛК, то такі дії треба оскаржувати до начальника відповідного ТЦК та СП, обласного ТЦК та СП чи на гарячу лінію Міноборони (15-12).