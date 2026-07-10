Хочу поділитися рецептом, який допоміг мені позбутися розладів сну, а також покращив роботу шлунково-кишкового тракту. За фахом я медикиня, багато читала про цей засіб і вирішила спробувати. Це — молоко з куркумою, відоме як «золоте молоко». Нині воно є популярним засобом народної медицини. Адже має потужні протизапальні, антиоксидантні та імуностимулюючі властивості завдяки активній речовині — куркуміну. Проте важливо пам’ятати, що напій є корисним біоактивним додатком до раціону, а не повноцінними медикаментозними ліками.

Що лікує

Застуда та респіраторні інфекції. Напій має природні антибактеріальні властивості, полегшує біль у горлі, пом’якшує кашель і зігріває організм.

Запалення та біль у суглобах. Куркумін знижує рівень запальних процесів, допомагаючи зменшити дискомфорт при артриті та остеохондрозі.

Проблеми з травленням. Стимулює вироблення жовчі, покращує роботу ШКТ і нормалізує мікрофлору (за умови нормальної або зниженої кислотності шлунка).

Розлади сну та стрес. Тепле молоко з куркумою на ніч м’яко заспокоює нервову систему та допомагає при безсонні.

Класичний рецепт

Щоб отримати максимум користі, куркуму необхідно поєднувати з жирами (для розчинення куркуміну) та чорним перцем (піперин у його складі підвищує засвоюваність куркуміну).

Інгредієнти: молоко (коров’яче або рослинне, наприклад, кокосове) — 250 мл, куркума мелена — 0,5–1 ч.л., чорний мелений перець — невелика дрібка, кокосова олія або вершкове масло — 0,5 ч.л., мед, імбир або кориця — за смаком (додавати в теплий, не гарячий напій).

Приготування. Додайте до молока куркуму, чорний перець та олію. Поставте на слабкий вогонь і підігрівайте протягом 5–8 хв., постійно помішуючи. Не доводьте до кипіння, щоб зберегти корисні елементи. Зніміть з вогню, дайте трохи охолонути та додайте мед або інші спеції.

Як правильно приймати

Найкраще — увечері за 30–40 хв. до сну для розслаблення або вдень між прийомами їжі.

Для профілактики та зміцнення імунітету напій п’ють щодня протягом 2–3 тижнів, після чого роблять перерву.

Протипоказання та застереження

Куркума є біологічно активною спецією, тому її не рекомендується вживати при певних станах.

Жовчнокам’яна хвороба (куркума спричиняє рух каменів).

Прийом ліків для розрідження крові (антикоагулянтів).

Виразка шлунка або гастрит у фазі загострення.

Вагітність і період лактації.

Індивідуальна алергія на спецію чи лактозу.

Якщо плануєте використовувати цей засіб для лікування хронічних хвороб, обов’язково проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем!

Любов ДИЧУК.