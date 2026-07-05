Більшість людей, що живуть у Північній півкулі, з нетерпінням чекають цієї пори року — сезону відпусток і веселого дозвілля. Мабуть, у багатьох із літом пов’язано чимало позитивних емоцій і спогадів.

Однак, не завжди літо буває добрим. Для спекотних країн — це посуха, брак питної води, проблеми з пиловими бурями і смогом. Чимало людей у літні дні відчувають дискомфорт. Ось кілька цікавих наукових та історичних фактів про літо.

* Людина по-різному переносить спеку при різних показниках вологості. Тому синоптики активно використовують так званий «індекс спеки», в якому враховують обидва актуальні показники, — температури та вологості. Наше тіло охолоджується, випаровуючи вологу, а якщо її в повітрі й так досить, процес тепловідведення сповільнюється. При 90 відсотках вологості наше тіло сприймає 30 градусів спеки як 40, а в умовах сухого повітря — тільки як 26.

* Людський організм при сухому повітрі може витримати температуру плюс 71 градус не більше однієї години. Експериментаторами теоретично було припущено, що гранична температура, при якій людина ще в змозі дихати, становить плюс 116 градусів. Однак у Бельгії, в 1958 році, був зареєстрований випадок, коли людина зуміла витримати кілька хвилин у термокамері при 200 градусах!

* Коли температура довкілля досягає 40 градусів, людське тіло для нормалізації температурного режиму виробляє до 1 літра поту за годину, змушуючи нас безперервно пити воду.

* Літня спека може бути причиною загострення захворювань серцево-судинної системи, органів дихання, нирок і щитоподібної залози. Особливо берегти себе потрібно вагітним жінкам і літнім людям.

* Жінки в середньому переносять спеку трохи гірше за чоловіків. У них більше підшкірного жиру, який перешкоджає швидкому охолодженню організму. Підшкірний жир має недостатню кількість кровоносних судин і не дає змогу крові віддавати в навколишній простір надлишкове тепло організму.

* Овочі та фрукти, містять вуглеводи й вітаміни, які підвищують витривалість і стійкість до спеки. Улюблене всіма морозиво, навпаки, дає багато калорій, що влітку не потрібно. Пересолювати їжу в цей період не варто, інакше мучитиме спрага.

* Фізичні тренування в жарку погоду дають змогу худнути значно швидше, ніж узимку. Має бути дотримана лише головна умова — не перебувати довгий час на сонці.

Бережіть себе, і нехай літо дарує тільки приємні відчуття та спогади!

Підготував Іван МОЛОЧАЙ.