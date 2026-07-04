Сезон кабачків у розпалі — вони ніжні, соковиті, швидко готуються та ідеально підходять для легких літніх страв. Ось класичний, перевірений рецепт смачного й ароматного кабачкового рагу, яке можна подавати як гарячим, так і охолодженим (наступного дня воно стає ще смачнішим, коли овочі настояться).
- 500 г м’яса (беріть на власний смак)
- 250 г картоплі
- 250 г помідорів
- 200 г моркви
- 200 г цибулі
- 1 кг кабачків
- 150 г солодкого перцю
- 2–3 зубчики часнику
- 2 ст.л. томатної пасти
- сіль, перець, хмелі-сунелі, спеції до м’яса
- 20 мл олії для смаження
У велику каструлю вливаємо олію і на ній обсмажуємо нарізане м’ясо 5–7 хв. Можна брати як курку, так і інші види за смаком. Додати спеції до м’яса, перемішати. Цибулю подрібнити й додати до м’яса, перемішуючи, смажити 5 хв.
Овочі нарізати невеликими шматками і додати до м’яса з цибулею. Додати томатну пасту, вичавлений через прес часник, сіль, перець, хмелі-сунелі та ретельно перемішати.
Готувати на малому вогні до м’якості картоплі — приблизно 25–30 хв. Періодично перемішувати, наприкінці додати зелень. Спробуйте! Це по-літньому смачно.
Леся БУШМА.
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