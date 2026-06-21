Десерти в стаканчиках (або, як їх вишукано називають у кондитерському світі, трайфли) — це справжній хіт сучасних свят і кав’ярень. Дуже зручно для дитячих свят, фуршетів.
Для бісквіта:
- 2 яйця
- 150 г цукру
- дрібка солі
- 1 ч.л. соди
- 140 мл молока
- 130 г борошна
- 30 г какао
- 30 г олії
- 30 г вершкового масла
- 1 ч.л. яблучного оцту 6%
Ягідна начинка
- 300 г лісових ягід (можна заморожених)
- 50 г цукру
- 10 г кукурудзяного крохмалю
- 400 г полуниці
Крем:
- 250 г вершків 33%
- 500 г вершкового крем-сиру
- 100 г цукрової пудри
Ще потрібно:
- 2 упаковки полуничного желе
- 600 мл води
- 12 стаканчиків
Для бісквіта змішати всі інгредієнти та збити міксером. Вилити у форму для запікання. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хв. Готовий бісквіт охолодити, порізати на квадрати та розім’яти руками на крихту.
Приготувати желе з пакетиків, користуючись інструкцією на упаковці. Для приготування десерту желе має бути рідкуватої консистенції, тобто щоб не повністю застигло. Так буде зручніше викладати його в стаканчики, і коли застигне, буде рівний верх.
Для ягідної начинки лісові ягоди змішати в каструльці, довести до кипіння і додати крохмаль. Постійно помішуючи, проварити 2 хв.
Збити вершки, додати крем — сир та цукрову пудру і знову збити.
Полуницю помити і нарізати на 6 частин, можна і дрібніше.
Формуємо десерт:
- на дно стаканчиків насипаємо по столовій ложці бісквітної крихти;
- по 1 ч.л. молока;
- по 1 ст.л. ягідної начинки;
- полуницю;
- крем (додаємо за допомогою кондитерського мішечка);
- ягідна начинка;
- полуниця;
- желе.
Ставимо в холодильник на 4 год. Потім насолоджуємося смачним десертом. Смачного!
Залишити відповідь