Десерти в стаканчиках (або, як їх вишукано називають у кондитерському світі, трайфли) — це справжній хіт сучасних свят і кав’ярень. Дуже зручно для дитячих свят, фуршетів.

Для бісквіта:

2 яйця

150 г цукру

дрібка солі

1 ч.л. соди

140 мл молока

130 г борошна

30 г какао

30 г олії

30 г вершкового масла

1 ч.л. яблучного оцту 6%

Ягідна начинка

300 г лісових ягід (можна заморожених)

50 г цукру

10 г кукурудзяного крохмалю

400 г полуниці

Крем:

250 г вершків 33%

500 г вершкового крем-сиру

100 г цукрової пудри

Ще потрібно:

2 упаковки полуничного желе

600 мл води

12 стаканчиків

Для бісквіта змішати всі інгредієнти та збити міксером. Вилити у форму для запікання. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хв. Готовий бісквіт охолодити, порізати на квадрати та розім’яти руками на крихту.

Приготувати желе з пакетиків, користуючись інструкцією на упаковці. Для приготування десерту желе має бути рідкуватої консистенції, тобто щоб не повністю застигло. Так буде зручніше викладати його в стаканчики, і коли застигне, буде рівний верх.

Для ягідної начинки лісові ягоди змішати в каструльці, довести до кипіння і додати крохмаль. Постійно помішуючи, проварити 2 хв.

Збити вершки, додати крем — сир та цукрову пудру і знову збити.

Полуницю помити і нарізати на 6 частин, можна і дрібніше.

Формуємо десерт:

на дно стаканчиків насипаємо по столовій ложці бісквітної крихти;

по 1 ч.л. молока;

по 1 ст.л. ягідної начинки;

полуницю;

крем (додаємо за допомогою кондитерського мішечка);

ягідна начинка;

полуниця;

желе.

Ставимо в холодильник на 4 год. Потім насолоджуємося смачним десертом. Смачного!