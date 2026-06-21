Коли надворі червень і спека набирає обертів, важкі гарячі страви відходять на другий план. Хочеться чогось легкого, свіжого та прохолодного.
Холодник — це традиційний літній холодний суп, який є справжньою перлиною української, а також польської, литовської кухонь. Головна особливість — він готується на основі охолодженого овочевого відвару, кефіру, квасу чи сироватки і подається виключно холодним.
- 2 буряки
- 2–3 свіжі огірки
- 3–4 круто зварених яєць
- 1 л кефіру або густого йогурту, сметани
- 200–300 мл охолодженої мінеральної води (для регулювання густини)
- багато кропу, зеленої цибулі
- сіль, лимонний сік або яблучний оцет (за смаком)
Буряк відварити або запекти до готовності, охолодити й натерти на крупній тертушці. Якщо використовуєте зовсім молодий буряк, можна відварити разом із дрібно нарізаним бадиллям у невеликій кількості води, а потім цей відвар охолодити й використати як основу.
Огірки та варені яйця нарізати дрібними кубиками або соломкою. Зелень дрібно нашаткувати й злегка перетерти з дрібкою солі, щоб пустила сік.
У великій каструлі змішати буряк, огірки, зелень і яйця. Залити все холодним кефіром.
Додати сіль, лимонний сік для приємної кислинки. Якщо суп занадто густий, розбавити холодною мінералкою.
Перед подачею дати настоятися в холодильнику хоча б 30 хв. Спробуйте, це смачна прохолода.
Леся БУШМА.
Залишити відповідь