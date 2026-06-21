Коли надворі червень і спека набирає обертів, важкі гарячі страви відходять на другий план. Хочеться чогось легкого, свіжого та прохолодного.

Холодник — це традиційний літній холодний суп, який є справжньою перлиною української, а також польської, литовської кухонь. Головна особливість — він готується на основі охолодженого овочевого відвару, кефіру, квасу чи сироватки і подається виключно холодним.

2 буряки

2–3 свіжі огірки

3–4 круто зварених яєць

1 л кефіру або густого йогурту, сметани

200–300 мл охолодженої мінеральної води (для регулювання густини)

багато кропу, зеленої цибулі

сіль, лимонний сік або яблучний оцет (за смаком)

Буряк відварити або запекти до готовності, охолодити й натерти на крупній тертушці. Якщо використовуєте зовсім молодий буряк, можна відварити разом із дрібно нарізаним бадиллям у невеликій кількості води, а потім цей відвар охолодити й використати як основу.

Огірки та варені яйця нарізати дрібними кубиками або соломкою. Зелень дрібно нашаткувати й злегка перетерти з дрібкою солі, щоб пустила сік.

У великій каструлі змішати буряк, огірки, зелень і яйця. Залити все холодним кефіром.

Додати сіль, лимонний сік для приємної кислинки. Якщо суп занадто густий, розбавити холодною мінералкою.

Перед подачею дати настоятися в холодильнику хоча б 30 хв. Спробуйте, це смачна прохолода.

Леся БУШМА.