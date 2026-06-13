Петрів (Апостольський) піст, що почався 8 червня, триватиме до 28 червня. Це перший багатоденний піст літнього сезону.

На початку літа природа дарує нам багато свіжої зелені та молодих овочів. Це чудовий час для приготування легких, корисних і водночас поживних пісних страв, які не містять продуктів тваринного походження.

Ситне рагу з нутом, шпинатом і томатами

Нут — чудове джерело рослинного білка, яке робить пісну страву дуже поживною, а свіжа зелень додає весняної свіжості.

400 г свіжого або консервованого нуту

великий пучок свіжого шпинату (або молодої кропиви/яглиці)

400 г томатів у власному соку (або свіжих помідорів)

цибулина

2–3 зубчики часнику

2 ст.л. оливкової або соняшникової олії

сіль, перець, мелений кумин (зира) за смаком

На глибокій сковороді або в сотейнику розігрійте олію. Обсмажте дрібно нарізану цибулю та часник до золотистого кольору. Додайте дрібку кумину для неймовірного аромату. Потім — подрібнені томати разом із соком і нут. Посоліть, поперчіть, зменште вогонь і тушкуйте під кришкою приблизно 10–12 хв., щоб смаки з’єдналися. Промийте шпинат, злегка просушіть і додайте до рагу. Перемішуйте страву на вогні ще 1–2 хв., поки зелень трохи зменшиться в об’ємі, й одразу знімайте з плити.

Леся БУШМА.