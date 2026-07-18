Ця справжня кулінарна класика здатна перетворити звичайну страву на ресторанний шедевр. Завдяки яскравому кисло-солодкому смаку та насиченому рубіновому кольору соус ідеально підходить до запеченого м’яса (особливо качки, гуски, свинини чи яловичини), запечених котлет, пташиної печінки, а також до сирної тарілки (наприклад, до того ж запеченого сиру брі або камамберу).
- 1 кг вишні без кісточки
- 200–250 г цукру
- 20 г приправи карі
- 10 г сухого часнику (можна взяти свіжий — головку)
- по ч.л. червоного та чорного перців
- гострий пекучий перець за смаком
Вишні перебити блендером разом із часником (можна через м’ясорубку). Перекласти в каструлю із товстим дном, додати всі інші інгредієнти, добре перемішати та поставити на вогонь. Як закипить, вогонь зменшити і варити, періодично помішуючи та знімаючи піну, 50–60 хв.
Гарячий соус розлити у стерильні баночки і закатати.
Леся БУШМА.
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