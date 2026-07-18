Ця справжня кулінарна класика здатна перетворити звичайну страву на ресторанний шедевр. Завдяки яскравому кисло-солодкому смаку та насиченому рубіновому кольору соус ідеально підходить до запеченого м’яса (особливо качки, гуски, свинини чи яловичини), запечених котлет, пташиної печінки, а також до сирної тарілки (наприклад, до того ж запеченого сиру брі або камамберу).

1 кг вишні без кісточки

200–250 г цукру

20 г приправи карі

10 г сухого часнику (можна взяти свіжий — головку)

по ч.л. червоного та чорного перців

гострий пекучий перець за смаком

Вишні перебити блендером разом із часником (можна через м’ясорубку). Перекласти в каструлю із товстим дном, додати всі інші інгредієнти, добре перемішати та поставити на вогонь. Як закипить, вогонь зменшити і варити, періодично помішуючи та знімаючи піну, 50–60 хв.

Гарячий соус розлити у стерильні баночки і закатати.

Леся БУШМА.