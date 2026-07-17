Кабмін розпорядженням №592-р «Питання включення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників» доручив Пенсійному фонду України продовжити роботу з включення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників.

Важливо! Органи ПФУ і далі продовжують приймати скановані копії паперових документів про трудову діяльність для оцифрування та формування електронних трудових книжок, наголошують у відомстві.

Подати сканкопії паперової трудової книжки через вебпортал електронних послуг ПФУ може роботодавець або сам працівник.