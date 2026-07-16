Мін’юст та Мінцифри запускають бета-тестування онлайн-послуги з розірвання шлюбу через застосунок «Дія». Сервіс дозволить подружжю, яке ухвалило спільне рішення про розлучення, пройти процедуру дистанційно без особистих візитів до органів державної реєстрації актів цивільного стану. Це дозволить спростити бюрократичний процес, запобігти стресовим ситуаціям і розвантажити органи ДРАЦС, сподіваються у Мін’юсті.

Участь у тестуванні можуть взяти громадяни України віком від 18 років, які мають взаємну згоду на розірвання шлюбу та не мають спільних неповнолітніх дітей. Вони мають володіти необхідними цифровими документами (ID-карткою або біометричним закордонним паспортом і верифікованим податковим номером), цифровим підписом («Дія.Підпис»), а також перебувати у шлюбі, зареєстрованому в Україні, дані про який наявні у ДРАЦС.

Після запуску сервісу один із подружжя зможе подати заяву через застосунок «Дія», а інший — підтвердити її за допомогою «Дія.Підпису». Після перевірки даних та завершення передбаченого законом строку на обдумування рішення (не менше одного місяця і двох днів від дати подання заяви) відбуватиметься відеоконференція з працівником ДРАЦС, під час якої партнери мають підтвердити намір розірвати шлюб і підписати згоду «Дія.Підписом». Актовий запис про розірвання шлюбу після завершення процедури автоматично з’явиться в «Дія». Паперові примірники свідоцтва про розірвання шлюбу надсилатимуть поштою в межах України.

Подружні пари, які мають спільних неповнолітніх дітей, не зможуть скористатися онлайн-розлученням — у такому випадку розірвання шлюбу можливе лише за рішенням суду.

Подати заявку на участь у бета-тестуванні можна за посиланням: https://diia.gov.ua/rozirvannia-shliubu. Форму мають заповнити обоє з подружжя.