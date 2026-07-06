При інсульті важлива кожна хвилина. Саме тому пацієнту необхідно якомога швидше викликати «103» або звернутися самостійно по медичну допомогу — адже від швидкості діагностики та лікування часто залежить не лише життя, а й подальше відновлення, застерігають у НСЗУ. У межах Програми медичних гарантій пацієнти з ГМІ отримують безоплатну медичну допомогу в лікарнях, які мають договір з НСЗУ на пакет «Медична допомога при гострому мозковому інсульті».

Що гарантовано за ПМГ:

— огляд лікарем-невропатологом та оцінка стану;

— термінова КТ або МРТ головного мозку;

— лабораторні та інші необхідні обстеження в цілодобовому режимі;

— тромболітична терапія при ішемічному інсульті;

— ендоваскулярні втручання та нейрохірургічна допомога — за показаннями;

— цілодобове спостереження в інсультному відділенні або реанімації;

— лікарські засоби, медичні вироби та витратні матеріали;

— киснева підтримка, знеболення та анестезіологічний супровід за потреби;

— консультації логопеда/терапевта мови і мовлення, психолога та фахівців із реабілітації;

— тестування порушення ковтання після госпіталізації;

— рання реабілітація;

— харчування в стаціонарі.

Важливо: КТ або МРТ при підозрі на інсульт відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я рекомендовано провести не пізніше 30 хв. після доставлення або звернення пацієнта до лікарні.

Медичну допомогу надають стаціонарно

Пацієнта можуть:

— доставити бригадою екстреної медичної допомоги;

— перевести з іншого медзакладу;

— госпіталізувати після самозвернення у невідкладному стані.

Після виписування зі стаціонару

Пацієнт продовжує спостереження у невропатолога або сімейного лікаря. Лікар надалі допомагає контролювати фактори ризику повторного інсульту — артеріальний тиск, рівень холестерину, глюкози у крові, дотримання призначеної терапії та способу життя.

Також пацієнт можуть направити на подальшу реабілітацію. Це важлива частина відновлення після інсульту, яка допомагає повернути рухові, мовленнєві та побутові навички, а також адаптуватися до повсякденного життя після перенесеного захворювання.

Якщо пацієнту призначено медикаментозне лікування, частину препаратів можна отримувати за програмою реімбурсації «Доступні ліки» — безоплатно або з частковою доплатою. Електронний рецепт на «Доступні ліки» може виписати сімейний лікар. Отримати препарати можна в аптеці, яка має договір з НСЗУ.

Якщо у пацієнта вимагають оплату за обстеження, лікування чи лікарські засоби, які входять до Програми медичних гарантій, варто звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або подати скаргу через сайт НСЗУ.