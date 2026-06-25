Укладання або розірвання шлюбу — вільний вибір кожної людини. Проте, якщо другий із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім — процедура розлучення має свої особливості. Які саме — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

* Як можна розірвати шлюб

Якщо людина перебуває в полоні — лише через суд.

Якщо безвісно відсутня — через ДРАЦС (коли є рішення суду про визнання людини безвісно відсутньою).

* Коли в полоні

Якщо один із подружжя в полоні, треба підготувати та подати позов до суду:

— за місцем проживання відповідача;

— або за місцем проживання позивача, якщо:

є діти на утриманні;

позивач не може приїхати за станом здоров’я чи з інших причин.

* Потрібні документи:

— копія свідоцтва про шлюб;

— довідка про перебування в полоні (за наявності);

— свідоцтва про народження дітей (за наявності);

— квитанція про сплату судового збору;

— інші документи — за потреби.

* Із безвісно відсутньою людиною

Подайте заяву до поліції про розшук особи, яка зникла безвісти внаслідок війни, окупації, стихійного лиха тощо. Згодом подайте заяву до суду про визнання особи безвісно відсутньою.

Заяву подають:

— за місцем проживання заявника;

— або за останнім відомим місцем проживання зниклої особи;

— або за місцезнаходженням її майна.

У заяві вказують:

— навіщо потрібне визнання людини безвісно відсутньою;

— обставини зникнення.

Суд визнає людину безвісно відсутньою, якщо 1 рік в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.

Після рішення суду можна подати до ДРАЦС заяву про розірвання шлюбу.

* Потрібні документи:

— копія свідоцтва про шлюб;

— рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою;

— свідоцтва про народження дітей (за наявності);

— інші документи — за потреби.

* Підтвердження розірвання шлюбу

Факт розірвання шлюбу підтверджується рішенням суду, яке набирає законної сили через 30 днів з дня його ухвалення, якщо не було подано апеляційну скаргу.

Або свідоцтвом про розірвання шлюбу — якщо розлучення проходило через ДРАЦС.