Укладання або розірвання шлюбу — вільний вибір кожної людини. Проте, якщо другий із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім — процедура розлучення має свої особливості. Які саме — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).
* Як можна розірвати шлюб
Якщо людина перебуває в полоні — лише через суд.
Якщо безвісно відсутня — через ДРАЦС (коли є рішення суду про визнання людини безвісно відсутньою).
* Коли в полоні
Якщо один із подружжя в полоні, треба підготувати та подати позов до суду:
— за місцем проживання відповідача;
— або за місцем проживання позивача, якщо:
є діти на утриманні;
позивач не може приїхати за станом здоров’я чи з інших причин.
* Потрібні документи:
— копія свідоцтва про шлюб;
— довідка про перебування в полоні (за наявності);
— свідоцтва про народження дітей (за наявності);
— квитанція про сплату судового збору;
— інші документи — за потреби.
* Із безвісно відсутньою людиною
- Подайте заяву до поліції про розшук особи, яка зникла безвісти внаслідок війни, окупації, стихійного лиха тощо.
- Згодом подайте заяву до суду про визнання особи безвісно відсутньою.
Заяву подають:
— за місцем проживання заявника;
— або за останнім відомим місцем проживання зниклої особи;
— або за місцезнаходженням її майна.
У заяві вказують:
— навіщо потрібне визнання людини безвісно відсутньою;
— обставини зникнення.
Суд визнає людину безвісно відсутньою, якщо 1 рік в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.
Після рішення суду можна подати до ДРАЦС заяву про розірвання шлюбу.
* Потрібні документи:
— копія свідоцтва про шлюб;
— рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою;
— свідоцтва про народження дітей (за наявності);
— інші документи — за потреби.
* Підтвердження розірвання шлюбу
Факт розірвання шлюбу підтверджується рішенням суду, яке набирає законної сили через 30 днів з дня його ухвалення, якщо не було подано апеляційну скаргу.
Або свідоцтвом про розірвання шлюбу — якщо розлучення проходило через ДРАЦС.
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