Сусідка новину принесла (а, може, це й не новина), що за бур’ян на городі власника ділянки можуть оштрафувати. Чи то правда, і за що саме та яка відповідальність передбачена згідно із законодавством?

Ніна Леонідівна.

Так, за зарослі бур’янами ділянки дійсно передбачені штрафи. Відповідальність настає за порушення правил благоустрою та недотримання вимог Земельного кодексу щодо належного утримання землі.

Розмір стягнень становить:

* для громадян — від 340 до 1360 грн;

* для посадових осіб та ФОП — від 850 до 1700 грн.

Фіксація правопорушень

Контроль за дотриманням порядку здійснюють уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування під час планових або позапланових обстежень територій.

Уповноважені особи (наприклад, інспекції з благоустрою) під час перевірок можуть скласти протокол за відповідними статтями.

Порушення правил благоустрою (ст.152 КУпАП): якщо у населеному пункті діють місцеві правила, що зобов’язують власників регулярно скошувати траву та утримувати ділянку в порядку. Невжиття заходів щодо боротьби з бур’янами (ст.52 КУпАП): стосується поширення небезпечних рослин (наприклад, амброзії), які шкодять здоров’ю людей та екології.

Процедура притягнення до відповідальності складається з кількох етапів:

— візуальний огляд занедбаної території;

— обов’язкова фото- або відеофіксація наявних порушень;

— встановлення особи офіційного власника чи правомірного користувача землі;

— оформлення і видача письмового припису з вимогою негайно навести лад;

— встановлення чіткого часового терміну для ліквідації бур’янів;

— складання офіційного протоколу про адміністративне правопорушення у разі ігнорування вимог;

— направлення зібраних матеріалів на розгляд спеціальної адміністративної комісії.

Виданий письмовий припис є офіційним документом, виконання якого суворо обов’язкове. Якщо порушник відмовляється особисто отримувати папери або не бажає підписувати адмінпротокол, це жодним чином не зупиняє юридичний процес — сам факт такої відмови просто фіксується уповноваженими особами у присутності свідків.

Щоб уникнути покарання

* Своєчасно скошуйте траву та бур’яни, особливо ті, що активно цвітуть, видаляйте чагарники, пошкоджене гілля тощо.

* Ознайомтеся з правилами благоустрою вашої місцевої громади — там можуть бути чітко прописані вимоги щодо допустимої висоти трави.

* Уникайте спалювання сухостою, оскільки за це передбачені набагато більші штрафи, що сягають кількох тисяч гривень.

На кого поширюються правила

Правила належного утримання територій однаково поширюються на звичайних громадян, приватних підприємців, а також на будь-які підприємства, установи та організації. Відповідно до закону, в належному санітарному та естетичному стані необхідно утримувати цілий комплекс об’єктів:

— безпосередньо саму земельну ділянку;

— внутрішній двір і всю присадибну територію;

— ділянку, яка прилягає до меж наділу;

— наявні зелені насадження;

— під’їзні шляхи, пішохідні проходи та простір навколо домоволодіння.

А якщо власник там не проживає

Навіть якщо власник ділянки проживає в іншому місці, це не звільняє його від обов’язків належного догляду за ділянкою. Наявність на території незавершеного будівництва або повна відсутність будь-яких споруд також ніяк не звільняють особу від необхідності догляду за землею.

Чому це важливо

Йдеться не лише про естетику, доглянутість ділянки. Занедбані, зарослі чагарниками території швидко перетворюються на затишне середовище для розмноження і поширення кліщів, шкідників і гризунів. Це, своєю чергою, створює пряму небезпеку та суттєві незручності для мешканців усіх навколишніх будинків.

Ще один важливий момент: примусова сплата нарахованого штрафу не звільняє власника від обов’язку привести земельну ділянку до належного санітарного стану.