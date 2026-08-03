Оформлення пільги на оплату житлово-комунальних послуг для УБД — не завжди простий процес. Через велику кількість документів, заяв і процедурних нюансів легко розгубитися або пропустити важливі деталі. Правозахисний центр для військовослужбовців «Принцип» разом із 412 бригадою Nemesis розробили покроковий алгоритм оформлення пільги та зібрали практичні рекомендації, які допоможуть підготуватися до звернення й уникнути поширених помилок.

Загалом є три шляхи для оформлення пільги, якими можна скористатися:

1) через сайт ПФУ;

2) через територіальні органи ПФУ;

3) через ЦНАП.

* Рекомендуємо йти у ЦНАП — буде швидше і простіше.

Із собою візьміть оригінали документів. Адміністратор самостійно відсканує їх на місці.

Однак краще мати готовий пакет звичайних паперових копій (разом із оригіналами).

Ви продовжуєте сплачувати комуналку за повними квитанціями, але сума пільги повертатиметься грошима на ваш банківський рахунок.

* Необхідні документи.

— Паспорт або ID-картка (та копія):

паспорт: копія сторінок 1, 2 і з місцем реєстрації.

ID-картка: копія обох сторін + копія паперового Витягу про реєстрацію місця проживання (додаток 13 або Витяг із «Дії»).

— Ідентифікаційний код (РНОКПП):

Оригінал + копія.

— Посвідчення УБД:

Оригінал + копія з обох сторін.

— Довідка про банківські реквізити та IBAN:

Роздруківка з мобільного банкінгу або довідка з банку.

Рахунок має бути саме на ваше ім’я для виплати компенсації.

— Квитанції за комунальні послуги:

Копії або роздруківки останніх платіжок.

Головне, щоб на них було чітко видно:

номери особових рахунків;

юридичні назви компаній-постачальників (ідентично тому, як на платіжках);

обсяги/характеристики житла (площа), якщо ці дані є у квитанціях, або технічний паспорт на будинок/квартиру.

Якщо ви проживаєте у житлі, але не зареєстровані в ньому (або зареєстровані в іншому місці, де не проживаєте), до переліку документів додайте акт огляду житлово-побутових умов, договір оренди або інший документ, який посвідчує право на проживання.

Якщо ви не орендуєте житло, а просто живете, наприклад, у квартирі партнера, то видачу акта огляду здійснює орган соціального захисту у вашій громаді.

* Знижку 75 відсотків надають у межах установлених соціальних норм:

21 кв.м опалюваної площі житла на одну особу + додатково 10,5 кв.м на сім’ю (загалом 31,5 кв.м).

Якщо у квартирі зареєстровані інші члени родини (дружина, неповнолітні діти, непрацездатні батьки), на них також можна поширити знижку.

* Щоб включити сім’ю до розрахунку пільг, принесіть до ЦНАП копії таких документів:

— паспорт — сторінки 1, 2 з реєстрацією (пропискою), яка підтверджує спільне проживання. Якщо у вас ID-картка: копія з обох боків + копія паперового Витягу про реєстрацію місця проживання;

— ідентифікаційний код (РНОКПП) — оригінал + копія;

— свідоцтво про шлюб або народження — оригінали + копії;

— свідоцтво про зміну прізвища — оригінал + копія, якщо хтось із сім’ї змінював прізвище і зараз вони у вас не збігаються;

— пенсійне посвідчення — оригінал + копія документа для підтвердження статусу непрацездатної особи, якщо така є.

* Важливо про норми опалення.

Якщо за адресою зареєстровані батьки-пенсіонери (непрацездатні особи), а ви УБД, нині перебуваєте на військовій службі та не проживаєте за цією адресою (в будинку залишаються проживати тільки непрацездатні особи), держава надає пільгу на подвійну норму опалюваної площі.

Це означає, що знижка діятиме вже на 63,5 кв.м (42 кв.м на маму + 21,5 кв.м на родину).

Обов’язково повідомте про це адміністратора під час подання заяв.

* На місці в ЦНАП адміністратор роздрукує та видасть вам два бланки заяв, затверджених постановами Кабміну.

Заповнювати їх потрібно від руки, вказуючи друковані літери та точні дані.

* Вам видадуть такі заяви.

Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП).

Вона потрібна, щоб держава зафіксувала ваш статус УБД у базі даних як пільговика.

У шапку вносити:

— назва органу ПФУ: адміністратор підкажу точну назву відділення, яке оброблятиме документи;

— дані пільговика: ваші ПІБ, паспортні дані, адреса реєстрації та фактична адреса проживання;

— таблиця про членів сім’ї: сюди ви вписуєте ПІБ, дату народження, ІПН та ступінь родинного зв’язку із членами родини, які зареєстровані за вашою адресою; також ставиться відмітка про спільне проживання з вами;

— підстава для пільги: вказуєте назву вашого документа (посвідчення УБД), його серію, номер і дату видачі.

Заява про надання пільг на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Запускає безпосередній процес нарахування грошових компенсацій.

Що містить така заява

* Адреса надання пільги: обов’язково вказуйте адресу реєстрації, куди приходять платіжки.

* Спосіб виплати: вказуйте свої банківські реквізити (номер рахунку IBAN), на який щомісяця надходитиме грошова компенсація.

* Перелік послуг: вам потрібно буде покроково розписати кожну комунальну послугу, яка є в будинку:

— опалення;

— водопостачання та водовідведення;

— електропостачання;

— газопостачання;

— управління багатоквартирним будинком/квартплата (або ОСББ) та вивезення сміття.

* Дані підприємств: навпроти кожної послуги впишіть назву компанії та ваш номер особового рахунку (для цього потрібні копії квитанцій).

* Поради при заповненні в ЦНАП

Не поспішайте: якщо сумніваєтеся, як правильно пишеться назва постачальника послуг, залиште це поле порожнім і заповніть його разом із працівником ЦНАП під час перевірки документів.

Спільне проживання: якщо з вами прописані члени сім’ї, в обох заявах укажіть, що пільга має бути розрахована щодо кожної з осіб.

Наприклад, якщо це діти чи непрацездатні батьки, то розмір пільги зростає.

* Ось ще на чому наголошують юристи «Принципу».

Важливо врахувати, що ця пільга не поширюється на всю суму комуналки, яку ви сплачуєте.

75 відсотків розраховуються від площі житла та кількості осіб, які там зареєстровані.

Приклад: чоловік УБД + дружина + дитина = 21+21+21+10,5=73,5 кв.м. Це площа, на яку поширюється пільга для цієї сім’ї.

Якщо вони проживають у будинку з площею більшою ніж 73,5 кв.м, то пільга поширюватиметься та розраховуватиметься лише на цю площу.

Якщо ж навпаки (площа будинку менша 73,5 кв.м), тоді буде розрахунок 75 відсотків від усієї суми за ЖКП.

Крім норми квадратних метрів, на які поширюється пільга, є ще норма щодо самого споживанні послуг. Вона визначена Кабміном.

Наприклад, для гарячої води діє норма 1,6 куб.м на одну людину на місяць.

Якщо ви використовуєте 2 куб.м на людину, то знижка 75 відсотків буде на 1,6 куб.м. А на решту знижка не діятиме.