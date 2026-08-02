Головна відмінність цього рецепта — спосіб приготування. Огірки не стерилізують у банках і не заливають окропом кілька разів. Їх нарізають великими шматочками, варять безпосередньо в киплячому маринаді всього кілька хвилин, а потім одразу розкладають у банки й закручують. Це максимально швидко і чисто. Огірки виходять неймовірно хрусткими, з пікантним, яскравим кисло-солодким смаком.

1,5 кг огірків

1,5 л води

200 г цукру

3 ст.л. солі без гірки

2 невеликі лаврові листочки

1,5 ч.л. гірчиці в зернах

175 мл оцту 9%

Огірки добре промийте. Якщо зірвані не щойно з грядки, краще замочіть їх у холодній воді на 2–3 год., щоб набралися вологи й були хрусткими. Наріжте товстими шайбами.

У каструлю налийте воду. Додайте сіль, цукор, зерна гірчиці та лавровий лист. Доведіть до кипіння, щоб сіль і цукор повністю розчинилися. Потім влийте оцет і знову дайте маринаду закипіти.

У киплячий маринад всипте всі нарізані огірки. Спочатку здаватиметься, що маринаду замало, але огірки швидко пустять сік. Періодично акуратно помішуйте їх знизу вгору.

Важливо: стежте за кольором. Щойно огірки змінять свій колір з яскраво-зеленого на оливковий (це займає зазвичай 3–5 хв. після повторного закипання), каструлю треба негайно знімати з вогню. Якщо переварити — вони втратять хрускіт.

У заздалегідь простерилізовані банки щільно викладіть огірки за допомогою шумовки або ложки, а потім залийте до самого верху гарячим маринадом із каструлі (разом із зернами гірчиці). Закатайте банки стерильними кришками. Переверніть догори дном, але кутати ковдрою не потрібно — від зайвого тепла огірки можуть розм’якнути. Просто дайте їм охолонути за кімнатної температури.

Взимку такі огірочки розлітаються набагато швидше за звичайні мариновані — чудовий затишний додаток до картопляного пюре чи м’яса!

Леся БУШМА.