Консервування солодкого болгарського перцю — це чудовий спосіб зберегти його соковитість, м’ясистість і яскравий колір. Щоб перець у банках залишався хрустким, не втрачав форми та зберігався всю зиму без «сюрпризів», варто враховувати кілька важливих кулінарних тонкощів.

5 головних секретів ідеального перцю

Правильний вибір плодів.

Для маринування шматочками або цілим обирайте товстостінні, м’ясисті сорти (наприклад, ротунду або гогошари). Вони краще тримають форму і не перетворюються на кашу після термічної обробки. Тонкостінні сорти (наприклад, білозерку) краще залишити для фарширування.

Для хрусткості: не переварюйте!

Головна помилка — занадто довге бланшування або стерилізація. Якщо бланшуєте перець у киплячому маринаді перед закладанням у банки, робіть це не довше 3–5 хв. Шматочки мають змінити колір і стати трохи еластичнішими, але залишатися пружними всередині.

Баланс олії та оцту.

Маринад для перцю любить олію — вона робить його текстуру ніжною та шовковистою. Використовуйте тільки рафіновану соняшникову олію, щоб не було стороннього запаху. Стандартна золота пропорція класичного маринаду на 1 л води: оцет 9% — 80–100 мл, цукор — 100–120 г, сіль (кам’яна, не йодована!) — 1,5–2 ст.л., рослинна олія — 80–100 мл.

Естетика та колір: міксуйте шари.

Червоний перець містить більше цукрів, тому солодший, а зелений та жовтий додають легку свіжу кислинку. Якщо консервуєте шматочками, нарізайте їх досить крупно (на 4–6 частин) і міксуйте кольори в одній банці — це має неймовірно апетитний вигляд.

Прянощі-компаньйони.

Перець має яскравий власний смак, який легко забити. Найкраще його підкреслюють: часник (нарізаний пластинками, а не вичавлений), духмяний і чорний перець горошком, лавровий лист (обов’язково виймайте його з маринаду після варіння, щоб не було гіркоти). Для пікантності можна додати кілька шматочків гострого перцю чилі.

Важливе правило безпеки: оскільки болгарський перець має низьку природну кислотність, чітке дотримання пропорцій оцту (або лимонної кислоти) та ретельна стерилізація банок і кришок є обов’язковими для безпечного зберігання.

Справжній рекордсмен із вітаміну C

Багато хто вважає лимон чи шипшину головними джерелами вітаміну C, але стиглий червоний болгарський перець випереджає цитрусові у кілька разів! В одному великому червоному перці міститься до 300 відсотків добової норми вітаміну C для дорослої людини. До того ж у ньому є рідкісний вітамін P (рутин), який допомагає цьому вітаміну C ідеально засвоюватися та зміцнює судини.

Леся БУШМА.