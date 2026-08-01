Це абсолютний хіт і величезна економія часу. Якщо любите цей суп, але вас часто зупиняє необхідність довго варити перловку та тушкувати огірки, така заготовка стане справжнім порятунком. Узимку залишається просто зварити бульйон із картоплею, відкрити баночку, прокип’ятити разом кілька хвилин — і запашний, наваристий суп готовий.

1,5 кг огірків

500 г моркви

500 г цибулі

500 мл томатного соку

250 г перлової крупи

2 ст.л. цукру

ст.л. цукру

50 мл олії

2 ст.л. соусу шашличного

60 мл оцту 9%

Перлову крупу замочити на 3 год.

Огірки та моркву натерти на великій тертушці, цибулю нарізати кубиком. У великій каструлі з’єднати всі овочі, перловку, томатний сік, цукор, сіль і олію. Довести до кипіння, додати соус і тушкувати 30 хв., періодично помішуючи. Влити оцет, перемішати й тушкувати ще 10 хв.

Гарячу заготовку розкласти у стерилізовані банки, герметично закрити, перевернути догори дном і добре вкутати до повного охолодження.

На смак виходить, як із квашеними огірками.

Розсольник у банці — це дуже зручно!

Швидке приготування обіду скорочується до 15–20 хв.

Чудовий спосіб використати перерослі або неідеальної форми огірки, які не підходять для звичайного маринування (їх усе одно подрібнюємо на тертушці або ріжемо кубиками).

Мобільність: таку баночку зручно взяти з собою на дачу або передати своїм студентам.

Узимку ви точно подякуєте собі за цю роботу влітку!

Леся БУШМА.