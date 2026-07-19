Поєднання кабачків та кетчупу — це справжня класика української домашньої кулінарії, особливо коли йдеться про сезонні заготовки або швидкі літні закуски. Кетчуп (особливо з гострими нотками, як-от «Чилі») ідеально доповнює нейтральний смак кабачка, додаючи йому яскравості, кислинки та пікантності.
- 3 кг кабачків
- 3 великі морквини
- 1 ч.л. гіркого перцю
- 100 г часнику
- 2 пачки кетчупу (лагідний і чилі)
- склянка олії
- 2 ст.л. солі
- 0,5 склянки столового оцету (9%)
- склянка цукру
Кабачки нарізати тоненькими кружальцями, моркву натерти на тертушці, часник пропустити через прес.
Усі інгредієнти перемішати і залишити на 2 год., періодично перемішуючи.
Далі поставити на середній вогонь, як закипить, варити 20 хв. Розкласти в чисті стерильні банки, закатати, перевернути й укутати для самостерелізації.
Якщо хочете, щоб салат був гостреньким, додайте пачку кетчупу чилі замість лагідного, тобто буде дві пачки гострого кетчупу.
Леся БУШМА.
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