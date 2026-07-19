Поєднання кабачків та кетчупу — це справжня класика української домашньої кулінарії, особливо коли йдеться про сезонні заготовки або швидкі літні закуски. Кетчуп (особливо з гострими нотками, як-от «Чилі») ідеально доповнює нейтральний смак кабачка, додаючи йому яскравості, кислинки та пікантності.

3 кг кабачків

3 великі морквини

1 ч.л. гіркого перцю

100 г часнику

2 пачки кетчупу (лагідний і чилі)

склянка олії

2 ст.л. солі

0,5 склянки столового оцету (9%)

склянка цукру

Кабачки нарізати тоненькими кружальцями, моркву натерти на тертушці, часник пропустити через прес.

Усі інгредієнти перемішати і залишити на 2 год., періодично перемішуючи.

Далі поставити на середній вогонь, як закипить, варити 20 хв. Розкласти в чисті стерильні банки, закатати, перевернути й укутати для самостерелізації.

Якщо хочете, щоб салат був гостреньким, додайте пачку кетчупу чилі замість лагідного, тобто буде дві пачки гострого кетчупу.

Леся БУШМА.