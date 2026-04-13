Березовий квас — справжній еліксир життя, який здавна цінували за здатність відновлювати сили після зими. Це не просто напій, а природний консервант. Завдяки вмісту фітонцидів та органічних кислот, він має антибактеріальні властивості. Раніше його використовували для очищення організму та зміцнення ясен.

Приготувати квас на березовому соку досить просто.

3 л березового соку

100 г цукру

1 ст.л. родзинок

дві жмені сушених фруктів або ягід

У березовий сік додаємо цукор, сухофрукти та родзинки, тримаємо в теплі протягом трьох днів.

За цей час напій набуде різкості та насититься газом і буде готовий до вживання.

Важливо: перед приготуванням квасу родзинки не потрібно мити, замочувати для набухання, розпарювати. Це знищить дикі дріжджі на їх поверхні або сильно знизить їхню концентрацію, що порушить бродіння соку.

Коли квас буде готовий — процідити, щоб видалити осад, бо в ньому містяться речовини та мікроорганізми, здатні підтримувати бродіння або спричинити закисання напою.

Леся БУШМА.