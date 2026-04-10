Кабмін ухвалив постанову №398 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року №437 «Питання українського правопису». Відповідно, 28 березня 2026 року набрав чинності стандарт державної мови «Український правопис», затверджений рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 1 березня 2026 року №47, інформує Урядовий портал.

Згідно з чинним законодавством рішення Комісії є обов’язковими для виконання на всій території України, отже, дія стандарту державної мови «Український правопис» поширюється на всі сфери суспільного життя, визначені в законодавстві, зокрема в Законі України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Єдиний офіційний текст правопису став обов’язковим для застосування в законодавстві, офіційному документообігу, офіційних перекладах, освітніх і наукових текстах тощо.

Цей документ містить ті самі норми, що були затверджені у 2019 році. Жодних змін в усталених правилах правопису для користувачів не відбулося. До тексту Українського правопису внесли редакційно-технічні виправлення, зокрема: уніфіковано й увідповіднено до чинних норм структуру правопису як нормативного документа, виправлено технічні помилки (одруки, повтори тощо), з ілюстративного матеріалу вилучено назви об’єктів, які стосуються держави-агресора та її союзників, доповнено прикладами окремі норми, уточнено наголошування окремих слів і словоформ в ілюстративному матеріалі, уточнено формулювання деяких частин, пунктів, підпунктів і приміток (без зміни норми), доповнено текст підрозділом «Український алфавіт».