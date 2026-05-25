Міноборони запустило в застосунку «Армія+» новий навчальний курс «Адаптація рекрута», який має стати базою для кожного, хто щойно одягнув однострій, повідомляють у відомстві. Це ще один крок, аби військові з перших днів служби мали чітке розуміння процесів, своїх прав і можливостей.

Найголовніше в новому курсі — це перехід від сухої теорії до відповідей на важливі питання: як отримати виплати, куди звертатися у разі порушення прав та як вижити психологічно в умовах перших тижнів служби.

Курс не перевантажений зайвою інформацією і зосереджений на чотирьох модулях, які є фундаментом служби:

— права військовослужбовця, документи, виплати та соціальні гарантії;

— взаємодія з командуванням і служба в підрозділі:

* психологічна адаптація, подолання стресу і командна взаємодія;

* інформаційна безпека та базові правила ведення бойових дій.

Навчання побудоване на практичних порадах, які потрібні на службі.

Курс створений Міноборони в колаборації з бойовими офіцерами, правниками та психологами. До розроблення долучилися представники Правозахисного центру «Принцип», Військової школи «Боривітер», Хорунжої служби 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов» та ГО «Frontline Reforms», за ініціативи Офісу Військового омбудсмана та Генштабу ЗСУ.