Поранені військовослужбовці лікуються у військових і цивільних медичних закладах. Чи є така допомога безоплатною? Хто оплачує операції, протезування та реабілітацію? За яких умов можливе лікування за кордоном і чи компенсує держава витрати, якщо медичні послуги оплачували самостійно? Департамент охорони здоров’я Міноборони України пояснює, як фінансують лікування поранених військовослужбовців і які державні гарантії передбачені законом.

Хто покриває витрати на лікування

Безоплатна медична допомога військовослужбовців гарантована законом і оплачується з Держбюджету.

У військово-медичних закладах МОУ лікування здійснюється за відомчими програмами.

У цивільних лікарнях, що мають договір із НСЗУ, держава напряму оплачує послуги.

Пацієнт не має нести додаткових витрат.

На які послуги:

— хірургічні операції та лікування;

— усі необхідні медикаменти й витратні матеріали;

— протезування та технічні засоби реабілітації, включно з високотехнологічними протезами;

— психологічна допомога та лікування ПТСР;

— медична й фізична реабілітація після поранень.

Таким чином, держава гарантує повне покриття витрат на лікування, протезування, медикаментозне забезпечення, психологічну допомогу та реабілітаційні заходи для військовослужбовців усіх складових Сил оборони України.

Коли і за яких умов направляють за кордон

Якщо необхідну допомогу неможливо надати в Україні, військових можуть направити на лікування за кордон.

У таких випадках:

— лікування та реабілітація організовується за державними процедурами (зокрема, через програму Medevac Ukraine);

— усі витрати бере на себе приймаюча країна;

— для пацієнта лікування є безоплатним.

Окремо діє Порядок направлення військовослужбовців на лікування за кордон, який затверджено постановою Кабміну №411 від 5 квітня 2022 року.

Чи залежить лікування від обставин поранення

Медичну допомогу військовослужбовцям надають безоплатно незалежно від тяжкості поранення та обставин його отримання — як під час бойових дій, так і в тилу.

Маршрут лікування (госпіталізація, реабілітація, лікування за кордоном) визначають виключно за медичними показаннями.

Фінансові виплати, статуси та пільги (зокрема, одноразова грошова допомога або статус пораненого під час бойових дій) залежать від обставин і ступеня ушкодження.

Ці відмінності не впливають на лікування, а стосуються лише системи соціальних гарантій.

Якщо оплачували власним коштом

Держава гарантує безоплатну медичну допомогу військовослужбовцям у межах чинного законодавства, але на практиці можливі винятки. Через обмежене фінансування інколи військові змушені самостійно купувати окремі ліки або оплачувати додаткові процедури.

Система медичного забезпечення військовослужбовців побудована за принципом: держава напряму оплачує лікування медичним закладам, а не компенсує витрати пацієнтам. Загального механізму відшкодування коштів за самостійно оплачене лікування законодавство не передбачає.

Однак можливі винятки, якщо лікування поза відомчою системою відбувалося:

— за офіційним направленням;

— за рішенням військового органу.

У разі відсутності можливості надати необхідну допомогу у відомчих закладах військовослужбовців направляють у заклади, які мають таку можливість, наприклад, Науково-дослідний інститут (Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова, Національний науковий центр серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені М.М.Амосова тощо).

У сфері реабілітації законодавство передбачає грошову компенсацію, зокрема, за самостійно придбані засоби реабілітації.