Минулого року Мінветеранів спільно з МОЗ та НСЗУ розпочали реалізацію програми розширеної медичної підтримки для ветеранів на рівні первинної медичної допомоги. Таким чином вони отримали доступ до ширшого переліку безоплатних медичних послуг.
У 2026 році програма продовжує діяти, а тому під час звернення по медичну допомогу не забувайте повідомляти лікаря про свій статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Це дає змогу фахівцю врахувати особливості вашого досвіду — бойові травми, поранення, стрес — і скерувати вас на ті послуги, які оплачує держава в межах Програми медичних гарантій, наголошують у Мінветеранів.
Усі перелічені нижче послуги є безоплатними.
* Формування персоналізованих планів медичної допомоги з урахуванням факторів ризику та стану здоров’я.
* Обстеження станів, пов’язаних із наслідками війни, зокрема черепно-мозкових травм і посттравматичних розладів.
* Індивідуальні та групові психологічні консультації, когнітивно-поведінкова терапія, допомога в роботі зі стресом, ПТСР чи депресивними станами.
* Лікування бойових травм і хронічних захворювань — консультації профільних спеціалістів: неврологів, ортопедів-травматологів, кардіологів та інших лікарів.
* Реабілітація після поранень, оперативних втручань або тривалих хронічних хвороб.
* Допомога при захворюваннях опорно-рухового апарату — лікування артритів, артрозів та інших уражень суглобів.
Стаціонарне лікування в межах Програми медичних гарантій, зокрема за напрямами:
— кардіологія (серцево-судинні захворювання, гіпертонія);
— неврологія (наслідки ЧМТ, неврологічні порушення);
— інфекційні хвороби (туберкульоз та інші);
— пульмонологія (захворювання легень);
— гастроентерологія (хвороби шлунково-кишкового тракту).
Під час перебування в лікарні безоплатно надаються також:
— лабораторні дослідження;
— інструментальна діагностика (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген);
— знеболення;
— лікарські засоби з Національного переліку та закуплені МОЗ;
— інтенсивна терапія;
— харчування у стаціонарі.
Як скористатися послугами
- Під час візиту повідомте лікаря про статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.
- Отримайте направлення чи консультацію.
- Пройдіть лікування або реабілітацію безоплатно в закладі, що має договір із НСЗУ.
