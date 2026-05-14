Минулого року Мінветеранів спільно з МОЗ та НСЗУ розпочали реалізацію програми розширеної медичної підтримки для ветеранів на рівні первинної медичної допомоги. Таким чином вони отримали доступ до ширшого переліку безоплатних медичних послуг.

У 2026 році програма продовжує діяти, а тому під час звернення по медичну допомогу не забувайте повідомляти лікаря про свій статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Це дає змогу фахівцю врахувати особливості вашого досвіду — бойові травми, поранення, стрес — і скерувати вас на ті послуги, які оплачує держава в межах Програми медичних гарантій, наголошують у Мінветеранів.

Усі перелічені нижче послуги є безоплатними.

* Формування персоналізованих планів медичної допомоги з урахуванням факторів ризику та стану здоров’я.

* Обстеження станів, пов’язаних із наслідками війни, зокрема черепно-мозкових травм і посттравматичних розладів.

* Індивідуальні та групові психологічні консультації, когнітивно-поведінкова терапія, допомога в роботі зі стресом, ПТСР чи депресивними станами.

* Лікування бойових травм і хронічних захворювань — консультації профільних спеціалістів: неврологів, ортопедів-травматологів, кардіологів та інших лікарів.

* Реабілітація після поранень, оперативних втручань або тривалих хронічних хвороб.

* Допомога при захворюваннях опорно-рухового апарату — лікування артритів, артрозів та інших уражень суглобів.

Стаціонарне лікування в межах Програми медичних гарантій, зокрема за напрямами:

— кардіологія (серцево-судинні захворювання, гіпертонія);

— неврологія (наслідки ЧМТ, неврологічні порушення);

— інфекційні хвороби (туберкульоз та інші);

— пульмонологія (захворювання легень);

— гастроентерологія (хвороби шлунково-кишкового тракту).

Під час перебування в лікарні безоплатно надаються також:

— лабораторні дослідження;

— інструментальна діагностика (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген);

— знеболення;

— лікарські засоби з Національного переліку та закуплені МОЗ;

— інтенсивна терапія;

— харчування у стаціонарі.

Як скористатися послугами