Уряд ухвалив зміни до порядку реалізації програми «Скринінг здоров’я 40+», які спрощують участь у національній програмі й роблять механізм ще зручнішим, інформує Урядовий портал.

Після оновлення правил очікувати конкретної дати вже не потрібно: якщо людині є 40 або більше років, вона зможе подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послугу в ЦНАП.

Ще одна зміна стосується строків використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник матиме 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу в закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використати, вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, зможуть використати їх до кінця червня цього року.