Кабмін продовжив дію пільгового тарифу на електроенергію для населення до кінця жовтня 2026 року — 4,32 грн за кВт-год.

Крім того, за словами урядовців, зберігається пільговий тариф 2,64 грн/кВт·год. для будинків з електроопаленням і для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання.

Своєю чергою, «Нафтогаз України», який забезпечує блакитним паливом понад 98 відсотків побутових споживачів, офіційно продовжив дію тарифу «Фіксований» до 30 квітня 2027 року включно.

Як і в попередні роки, тариф складатиме 7,96 грн за кубометр (з ПДВ). Це тариф для населення, який залишається незмінним завдяки мораторію на підвищення цін, запровадженому через воєнний стан.

Важливо. Ціна 7,96 грн/куб.м є базовою, проте в інших постачальників (якщо ви не клієнт «Нафтогазу») річні тарифи можуть коливатися від 7,96 до 9,99 грн за куб.м.

Ціна не включає вартість послуги з розподілу (доставки) газу, яка оплачується окремо за тарифами місцевих операторів ГРМ.