Відчуття «ватяних» ніг хоча б раз у житті було в кожної людини. Але з віком скарги на слабкість і важкість у нижніх кінцівках стають для багатьох людей майже щоденними. Про які захворювання можуть попереджати такі симптоми, «Порадниці» розповів лікар-терапевт Дмитро БАРАБАНОВ.

У групі ризику — люди після 60-ти

Слабкість у ногах — це поширений симптом, що характеризується зниженням сили та витривалості м’язів нижніх кінцівок. Якщо вона з’являється після тривалої пішої прогулянки, фізичного навантаження, зневоднення або безсонної ночі, то, найімовірніше, самостійно мине після повноцінного відпочинку. Але якщо втома та дискомфорт у ногах часто турбують вас за звичайного способу життя або присутні навіть у стані спокою, це може бути сигналом про різні проблеми зі здоров’ям, що вимагають консультації фахівця.

Особливо це стосується людей віком 60+, у яких слабкість у нижніх кінцівках часто є супутнім симптомом захворювань нервової системи, серця та судин, суглобів або м’язів. Якщо ви в групі ризику — не зволікайте з візитом до лікаря, щоб уникнути зниження мобільності та загальної якості життя.

У чому причина

До поширених причин слабкості в ногах належать:

— неврологічні патології: розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, хвороба Бехтерева, периферична нейропатія (пошкодження нервових волокон внаслідок цукрового діабету, травм, інфекцій, інтоксикацій, алкоголізму);

— травми та захворювання хребта: остеохондроз, сколіоз, спондильоз, стеноз хребетного каналу, грижі міжхребцевих дисків;

— проблеми із судинами: варикозна хвороба, тромбоз глибоких вен, атеросклероз, облітеруючий ендартеріїт, наслідки інсульту;

— захворювання м’язів: запальні міопатії, інфекційні міозити, м’язові дистрофії;

— аутоімунні патології: ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, васкуліти, синдром Гійєна-Барре;

— дефіцит вітамінів і мікроелементів: вітамінів групи В, Д, магнію, калію, заліза;

— психоемоційні фактори: хронічний стрес, нервове виснаження, депресивні розлади.

У жінок причиною проблем з ногами також можуть стати гормональні зміни під час вагітності або менопаузи. Додатковими факторами ризику вважають похилий вік, зайву вагу, суворі дієти, малорухливий спосіб життя, незручне взуття.

Як проявляється

Головний тривожний симптом — це стійка та прогресуюча м’язова слабкість у нижніх кінцівках. Людина також може відчувати важкість, дискомфорт, тремтіння або біль у ногах, їй може бути важко довго стояти або ходити, повноцінно контролювати рухи ніг.

Додаткові симптоми залежать від основного захворювання, яке спровокувало проблему. Так, при варикозі та інших судинних порушеннях це будуть оніміння, судоми, набряки, швидка стомлюваність під час ходьби. При міжхребцевих грижах та остеохондрозі можуть турбувати біль у ногах і попереку, хиткість ходи, зниження чутливості. Якщо причина полягає в м’язових захворюваннях, у людини виникають труднощі під час ходьби, вставання з сидячого положення, підйому сходами. При аутоімунних процесах, порушенні обміну речовин, дефіциті вітамінів групи В слабкість одночасно відчувається і в ногах, і в руках. При психоемоційних проблемах дискомфорт у кінцівках може супроводжуватися запамороченням, підвищеною тривожністю.

Деякі захворювання спричиняють однакову слабкість обох ніг, тоді як інші (наприклад, одностороннє ураження нервів або судин) провокують проблему лише з однією кінцівкою.

Діагностика та лікування

При виникненні слабкості в ногах варто звернутися до терапевта або невролога. Можуть також знадобитися консультації ревматолога, ендокринолога, кардіолога, флеболога. З обстежень зазвичай рекомендують електронейроміографію, ультразвукову доплерографію, МРТ поперекового відділу хребта, аналізи крові.

Лікування слабкості в кінцівках залежить від її причини, а також загального стану здоров’я пацієнта, його віку та способу життя. Медикаментозна терапія спрямована на взяття під контроль основного захворювання, відновлення м’язової сили, поліпшення кровообігу та функцій нервової системи. Також рекомендується прийом вітамінів, фізіотерапевтичні процедури, масаж, лікувальна фізкультура, іноді — психотерапія. У деяких випадках потрібне хірургічне втручання, — наприклад, при варикозному розширенні вен або міжхребцевій грижі.

Запобігти проблемам із ногами допоможуть помірна фізична активність, повноцінне харчування, дотримання питного режиму, контроль ваги, відмова від шкідливих звичок, носіння зручного взуття. Добре зміцнюють м’язи ніг регулярні піші прогулянки, плавання, танці та їзда на велосипеді.

Негайно до лікаря!

Слабкість у кінцівках вимагає невідкладної медичної допомоги, якщо:

— виникла різко і раптово (особливо з однієї сторони тіла);

— супроводжується порушенням мовлення або зору, втратою свідомості або судомами;

— поєднується із сильним головним болем або запамороченням;

— розвинулася після травми голови або шиї;

— почалася з оніміння в стопах і поширюється вгору;

— спричиняє проблеми з рівновагою.

Ірина КАДЧЕНКО.