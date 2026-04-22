«Це просто нирки». «Я, мабуть, багато води випила». «Набряки — то від солоного». Так зазвичай починається історія, яка насправді не про воду. Вона — про баланс. Про серце, яке втомилось. Про нирки, які втратили контроль. Про білок, якого стало замало. Про гормони, що змінили ритм життя. Іноді все починається з дрібниці. Каблучка, що перестала зніматися. Сліди від шкарпеток, які не зникають до ранку. Обличчя, яке виглядає інакше, ніж учора. Набряк — це не косметична проблема. Це –мова організму.
Що ж насправді
Набряк — це вихід рідини з судин у тканини. У нормі все збалансовано:
— серце створює тиск,
— судини утримують об’єм,
— альбумін «тягне» воду назад у кров,
— нирки регулюють її кількість,
— лімфатична система відводить надлишок.
Порушення хоча б одного механізму — і з’являється видимий сигнал. І головне питання завжди одне: чому?
Серцева історія
До вечора ноги стають важкими. Взуття тисне. Залишається ямка після натискання. Коли серце працює менш ефективно, кров застоюється у венах. Тиск у них зростає, і рідина виходить у тканини.
Типові ознаки:
— симетричні набряки гомілок;
— посилення до вечора;
— задишка;
— швидка втома;
— приріст ваги на 1–2 кг за кілька днів.
Найчастіше це супроводжує серцева недостатність.
І тут помилка номер один — просто додати сечогінне, не розібравшись у ступені перевантаження.
Ниркова історія
Зранку набрякає обличчя. Очі «запливають». Сеча піниться.
Коли нирки втрачають білок, падає рівень альбуміну. А без нього вода не утримується в судинах.
М’які, водянисті, іноді генералізовані набряки — характерні для нефротичного синдрому.
Тут важливо не «зганяти воду», а знайти джерело втрати білка.
Гормональна історія
Іноді набряк щільний, без ямки після натискання. Обличчя стає одутлим. З’являється сонливість, сухість шкіри, холодова непереносимість.
Так проявляється гіпотиреоз — мікседематозний набряк, де тканини накопичують особливі речовини, а не просто воду.
У жінок у перименопаузі затримка рідини може бути наслідком гормональних коливань. І лікування тут — не в таблетці «від води», а в корекції фону.
Венозна історія
Одна нога більша за іншу. Є тяжкість, судинні «зірочки», потемніння шкіри.
Це ознаки хронічної венозної недостатності.
Тут сечогінні — майже завжди помилка. Потрібна компресія, рух і робота з венозним відтоком.
Лімфатична історія
Щільний, прогресуючий, часто односторонній набряк без ямки після натискання характерний для лімфедеми — порушення відтоку лімфи. І воно потребує спеціальної терапії, а не універсальної пігулки.
Найчастіші помилки
— Самостійно почати сечогінне.
— Вважати, що це «просто спека».
— Пояснювати все віком.
— Ігнорувати асиметрію.
— Не звертати увагу на швидкий набір ваги.
Набряк — це симптом. І він завжди має причину.
Що не є набряком
Іноді плутають набряк із:
— збільшенням жирової тканини,
— целюлітом,
— локальним післятравматичним ущільненням.
Справжній набряк змінюється протягом дня і пов’язаний із внутрішніми механізмами регуляції рідини.
Простий орієнтир
Якщо зранку більше обличчя — подумати про нирки.
Якщо до вечора ноги — про серце або вени.
Якщо одна кінцівка — про венозний або лімфатичний відтік.
Якщо набряк щільний і без ямки — про гормони або лімфу.
Але остаточний висновок — завжди після обстеження.
Коли потрібно негайно звернутися до лікаря
Раптовий набряк однієї ноги.
Набряк разом із задишкою або болем у грудях.
Швидкий приріст маси тіла.
Підвищення температури.
Набряк — це не про зовнішність. Це — про внутрішній баланс.
І як лікар завжди повторюю: лікувати потрібно не воду. Потрібно лікувати причину. Так, іноді це справді надлишок солі. Іноді — корекція терапії. Іноді — перший сигнал серця чи нирок.
Набряк — це лист від організму. І він ніколи не приходить без причини.
Руслан ЛИСЯНСЬКИЙ, кардіолог-ендокринолог.
