«Це просто нирки». «Я, мабуть, багато води випила». «Набряки — то від солоного». Так зазвичай починається історія, яка насправді не про воду. Вона — про баланс. Про серце, яке втомилось. Про нирки, які втратили контроль. Про білок, якого стало замало. Про гормони, що змінили ритм життя. Іноді все починається з дрібниці. Каблучка, що перестала зніматися. Сліди від шкарпеток, які не зникають до ранку. Обличчя, яке виглядає інакше, ніж учора. Набряк — це не косметична проблема. Це –мова організму.

Що ж насправді

Набряк — це вихід рідини з судин у тканини. У нормі все збалансовано:

— серце створює тиск,

— судини утримують об’єм,

— альбумін «тягне» воду назад у кров,

— нирки регулюють її кількість,

— лімфатична система відводить надлишок.

Порушення хоча б одного механізму — і з’являється видимий сигнал. І головне питання завжди одне: чому?

Серцева історія

До вечора ноги стають важкими. Взуття тисне. Залишається ямка після натискання. Коли серце працює менш ефективно, кров застоюється у венах. Тиск у них зростає, і рідина виходить у тканини.

Типові ознаки:

— симетричні набряки гомілок;

— посилення до вечора;

— задишка;

— швидка втома;

— приріст ваги на 1–2 кг за кілька днів.

Найчастіше це супроводжує серцева недостатність.

І тут помилка номер один — просто додати сечогінне, не розібравшись у ступені перевантаження.

Ниркова історія

Зранку набрякає обличчя. Очі «запливають». Сеча піниться.

Коли нирки втрачають білок, падає рівень альбуміну. А без нього вода не утримується в судинах.

М’які, водянисті, іноді генералізовані набряки — характерні для нефротичного синдрому.

Тут важливо не «зганяти воду», а знайти джерело втрати білка.

Гормональна історія

Іноді набряк щільний, без ямки після натискання. Обличчя стає одутлим. З’являється сонливість, сухість шкіри, холодова непереносимість.

Так проявляється гіпотиреоз — мікседематозний набряк, де тканини накопичують особливі речовини, а не просто воду.

У жінок у перименопаузі затримка рідини може бути наслідком гормональних коливань. І лікування тут — не в таблетці «від води», а в корекції фону.

Венозна історія

Одна нога більша за іншу. Є тяжкість, судинні «зірочки», потемніння шкіри.

Це ознаки хронічної венозної недостатності.

Тут сечогінні — майже завжди помилка. Потрібна компресія, рух і робота з венозним відтоком.

Лімфатична історія

Щільний, прогресуючий, часто односторонній набряк без ямки після натискання характерний для лімфедеми — порушення відтоку лімфи. І воно потребує спеціальної терапії, а не універсальної пігулки.

Найчастіші помилки

— Самостійно почати сечогінне.

— Вважати, що це «просто спека».

— Пояснювати все віком.

— Ігнорувати асиметрію.

— Не звертати увагу на швидкий набір ваги.

Набряк — це симптом. І він завжди має причину.

Що не є набряком

Іноді плутають набряк із:

— збільшенням жирової тканини,

— целюлітом,

— локальним післятравматичним ущільненням.

Справжній набряк змінюється протягом дня і пов’язаний із внутрішніми механізмами регуляції рідини.

Простий орієнтир

Якщо зранку більше обличчя — подумати про нирки.

Якщо до вечора ноги — про серце або вени.

Якщо одна кінцівка — про венозний або лімфатичний відтік.

Якщо набряк щільний і без ямки — про гормони або лімфу.

Але остаточний висновок — завжди після обстеження.

Коли потрібно негайно звернутися до лікаря

Раптовий набряк однієї ноги.

Набряк разом із задишкою або болем у грудях.

Швидкий приріст маси тіла.

Підвищення температури.

Набряк — це не про зовнішність. Це — про внутрішній баланс.

І як лікар завжди повторюю: лікувати потрібно не воду. Потрібно лікувати причину. Так, іноді це справді надлишок солі. Іноді — корекція терапії. Іноді — перший сигнал серця чи нирок.

Набряк — це лист від організму. І він ніколи не приходить без причини.

Руслан ЛИСЯНСЬКИЙ, кардіолог-ендокринолог.