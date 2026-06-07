Крупи — це основа нашого раціону, але навіть із ними є кілька хитрощів, які можуть кардинально змінити смак страв або спростити життя на кухні.
Ось добірка цікавих лайфхаків.
- Секрет «горіхового» смаку
Перед тим, як варити гречку, рис або булгур, прогрійте суху крупу на сковорідці з невеликою кількістю вершкового масла або просто на сухій поверхні протягом 2–3 хв. Це «запечатує» крохмаль всередині кожної зернинки, робить кашу неймовірно розсипчастою та додає приємного горіхового аромату.
- Пропорції без вагів
Якщо ви часто готуєте різні крупи, запам’ятайте універсальне правило «пальця»: рівень води над будь-якою крупою в каструлі має бути приблизно на два пальці (3–4 см) вище за рівень самої крупи. Це працює для більшості видів рису та гречки.
- Боротьба з гіркотою
Пшоно: часто гірчить через окислення жирів на поверхні. Щоб цього уникнути, перед варінням обов’язково промийте його кілька разів, а потім обдайте окропом.
Кіноа: містить сапоніни, які захищають рослину від комах, але дають гіркий присмак. Ретельне промивання у дрібному ситі під проточною водою вирішує цю проблему.
- 4. Рис як у ресторані
Щоб рис був білосніжним та не злипався, під час варіння додайте у воду 1 ч.л. лимонного соку або яблучного оцту. Кислота допомагає зберегти цілісність зерна і надає йому благородного блиску.
- Порятунок пересоленої каші
Якщо випадково пересолили крупу, покладіть зверху в каструлю цілу очищену картоплину або загорніть у марлю трохи сирого рису і занурте в кашу на 10 хв. Овоч або додатковий рис «витягнуть» зайву сіль.
- Як прискорити варіння бобових та перловки
Якщо ви забули замочити сочевицю, квасолю або перлову крупу на ніч:
залийте крупу водою і доведіть до кипіння.
Додайте дрібку соди (на кінчику ножа). Вона пом’якшує оболонку зерна, і час приготування скорочується вдвічі. (Тільки не переборщіть, щоб не зіпсувати смак!).
- Правильне зберігання
Щоб у крупах не заводилися жучки, покладіть у банку для зберігання:
пару зубчиків часнику (неочищених), лавровий лист або звичайну металеву ложку. Різкі запахи та метал відлякують шкідників.
- Ефект «печі»
Після того, як ви вимкнули вогонь, не поспішайте відкривати кришку. Накрийте каструлю рушником і дайте каші «відпочити» 15 хв. Крупа добере вологу, що залишилася, і стане набагато м’якішою та ароматнішою — це і є той самий ефект томління, як у печі.
- Як правильно мити крупу
Крупу залити водою і перемішувати не рукою, а вінчиком, можна, навіть, міксером. Промивається кожна крупиночка і вам не потрібно буде декілька разів міняти воду.
Леся БУШМА.
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