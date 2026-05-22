Пергамент для випікання — незамінний помічник на кухні, який не лише рятує від прилипання тіста, а й значно спрощує прибирання. Ось усе, що варто знати про цей матеріал: від видів до несподіваних способів використання.

Види пергаменту

Не весь папір для випікання однаковий. Його властивості залежать від обробки.

Звичайний (тонкий): це просто щільний папір без додаткового покриття. Він може розмокати від вологого тіста і часто потребує додаткового змащування олією.

Силіконізований пергамент: найкращий варіант. На папір нанесено тонкий шар силікону, завдяки чому до нього нічого не прилипає (навіть безе чи сир). Він волого- і термостійкий.

Коричневий (небілений): коричневий пергамент — більш екологічний, оскільки не проходить етап відбілювання хлором. На якість випікання колір зазвичай не впливає.

Технічні характеристики

Температурний режим: більшість видів пергаменту розраховані на температуру до 220–230 градусів. Якщо температура в духовці вища, папір може стати ламким або почати обвуглюватися.

Багаторазовість: якісний силіконізований пергамент можна використовувати 2–3 рази, якщо він залишився чистим після попередньої партії печива чи булочок.

Лайфхаки з використання

Щоб папір не скручувався: якщо пергамент із рулону постійно згортається на деку, злегка збризніть деко водою або змастіть краплею олії — папір «приклеїться» до поверхні. Також можна просто добре зім’яти лист руками, а потім розправити.

Замість кришки: якщо тушкуєте м’ясо або овочі в сотейнику, можна вирізати коло з пергаменту за розміром посуду і накрити ним продукти. Це допоможе зберегти вологу, але дозволить страві «дихати» краще, ніж під щільною кришкою.

Для розкачування тіста: липке тісто (наприклад, пісочне або для медовика) зручно розкачувати між двома листами пергаменту. Так воно не прилипає до качалки та столу, і вам не потрібно додавати зайве борошно.

Чого не варто робити

Не плутати з вощеним папером: вощений папір покритий парафіном. Його не можна класти в духовку, оскільки парафін почне диміти і може спалахнути. Він підходить лише для зберігання продуктів.

Не допускати контакту з вогнем: слідкуйте, щоб краї пергаменту не торкалися стінок духовки або нагрівальних елементів (ТЕНів).

Не використовувати в режимі «Гриль»: занадто висока температура прямого випромінювання швидко спопелить папір.

Креативне застосування

Кондитерський мішок: з невеликого трикутника пергаменту можна згорнути «корнетик» для малювання розтопленим шоколадом або айсингом.

Запікання «en papillote» (у конверті): риба або овочі, загорнуті в пергаментний конверт і запечені у власному соку, виходять неймовірно ніжними та дієтичними.

Підготувала Леся БУШМА.