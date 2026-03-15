Догляд за духовкою — це інвестиція не лише в чистоту, а й у смак страв. Залишки старого жиру при нагріванні виділяють гар, який псує аромат випічки та м’яса.

Метод парової бані (для легких забруднень)

Найбільш делікатний спосіб, який допоможе розм’якшити жир перед тим, як почнете його видаляти.

Налийте в деко або жароміцну форму воду. Додайте сік одного лимона або трохи оцту. Поставте в духовку на 100 градусів на 30–40 хв. Пара з лимонною кислотою розщепить жир, і вам залишиться тільки протерти стінки вологою ганчіркою.

Магія соди та оцту (для складних плям)

Якщо на дні запеклися «озерця» жиру, допоможе перевірена домашня хімія:

Зробіть пасту: сода + трохи води. Нанесіть її на забруднені поверхні (уникайте нагрівальних елементів!). Сода стане коричневою — це нормально, вона вбирає бруд. Залиште на ніч (або хоча б на 2 год.). Побризкайте зверху оцтом із пульверизатора. Реакція (шипіння) допоможе остаточно відшарувати нагар. Витріть усе вологою серветкою.

Скляні дверцята: як повернути прозорість

Найчастіше бруд накопичується між склом.

Багато сучасних духовок мають дверцята, що розбираються. Перевірте інструкцію: зазвичай зверху є засувки, які дозволяють зняти внутрішнє скло.

Для миття скла не використовуйте металеві шкребки — мікроподряпини зроблять скло мутним назавжди. Тільки м’які губки!

Секрети, що полегшують життя:

Камінь для піци чи сіль: якщо з вашої страви часто капає жир, тримайте на нижньому рівні духовки (але не на самому дні, якщо там нагрівач!) деко, застелене пергаментом або фольгою.

Таблетка для посудомийки: це суперконцентрат. Якщо розчинити її в невеликій кількості теплої води до стану кашки, вона відмиє навіть найстрашніші пригорілі дека.

Нашатирний спирт (екстремальний метод): якщо жир «мертвий», поставте на ніч у холодну духовку миску з нашатирним спиртом. Обережно: вранці буде сильний запах, потрібно ретельно провітрити кухню, але жир зніматиметься, як плівка.

Чого робити НЕ варто:

Не мийте агресивною хімією ущільнювач (гумку). Він може пересохнути й потріскатися, через що духовка почне втрачати тепло.

Не використовуйте режим самоочищення (піроліз), якщо в духовці залишилися великі шматки їжі. Вони можуть загорітися. Спочатку приберіть велике сміття.

Порада: якщо готуєте щось жирне (наприклад, ті самі реберця), просто покладіть на дно духовки лист фольги «про запас». Краще викинути фольгу, ніж годину відмивати дно.

Леся БУШМА.