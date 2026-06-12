Пеларгонії — кімнатні квіти, які влітку часто висаджують на клумбах. Це надзвичайно красиво. Втім, деякі інші мешканці підвіконь також не проти на літо «поїхати на канікули». Вони цілком непогано почуваються на сонечку і не надто бояться вітру та опадів. Ба більше: завдяки кращому освітленню та природним перепадам температур це загартовує їх і стимулює активний ріст.

Із квітучих рослин сюди належать, зокрема, вічноквітуча та бульбова бегонії. Бульбові бегонії люблять напівтінь, а вічноквітучі форми витримують і сонячні місця. Вони створюють яскраві килими, що цвітуть до перших заморозків. Фуксія найкраще почувається в ажурній тіні. Важливо висаджувати її там, де немає сильних протягів, і стежити, щоб коріння не перегрівалося. Бальзамін (ванька мокрий) — ідеальний для затінених куточків саду. Він швидко розростається у відкритому ґрунті, формуючи пишні квітучі кущі.

Гібіскус китайський (китайська троянда) обожнює сонце. Висадка в ґрунт часто провокує хвилю масового цвітіння, проте восени його треба вчасно повернути в горщик.

Із декоративно-листяних це передусім колеус (кропивка), відомий своїм неймовірно яскравим листям. У ґрунті він стає значно потужнішим, ніж у горщику. На сонці кольори стають більш насиченими, але в сильну спеку може знадобитися притінення. Цю рослину надзвичайно легко виростити з насіння. Дуже витривалий і хлорофітум. Його можна використовувати як бордюрну рослину. За літо він нарощує велику масу листя і багато «діток». Різні види традесканції швидко вкорінюються і створюють щільний покрив. Не проти подихати свіжим повітрям і сукуленти та кактуси.

Важливо! Не виносьте рослини відразу під пряме сонце. Спочатку потримайте тиждень у тіні, щоб звикли до ультрафіолету.

Катерина ОКУНЬ.