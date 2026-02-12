Амариліси та гіпеаструми — розкішні велетенські квіти, які зацвітають саме посеред зими. Але що робити з їх цибулинами після того, як відцвіли? Адже від того, як будуть збережені, залежить, чи зацвітуть рослини наступного року.

Передусім коли квіти зів’яли, не поспішайте обрізати надземну частину. Квітконос обріжте лише після того, як пожовтіє і трохи зморщиться, залишивши пеньок 2–3 см. Чому? Поживні речовини зі стрілки мають повернутися назад у цибулину. Також не зрізайте зелене листя. Воно теж годує цибулину. І чим більше є листя після цвітіння, тим більшою буде квітка наступного року.

Виставте горщик на найбільш освітлене підвіконня і нехай там стоїть до кінця літа. І лише з вересня поступово припиняйте полив і підживлення. Після цього листя почне жовтіти. Для того, щоб відпочити, цибулині знадобиться щонайменше 2–3 місяці. У цей час її тримають у темному прохолодному місці.

Це може бути підвал або навіть місце під ліжком подалі від батареї.

Зазвичай у грудні або січні цибулина починає пускати нову квіткову стрілку. Як тільки стрілка виросте на 5–10 см, виставляйте горщик на світло і починайте потроху поливати теплою водою.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.