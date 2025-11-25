У листопаді кімнатні рослини готуються до зимового відпочинку, і завдання квітникаря — допомогти їм у цьому. Які основні роботи варто виконати власникам квітів на підвіконні?

Скоротити полив. Перед зимою більшість рослин входять у стан спокою, обмінні процеси сповільнюються, і їм потрібно менше води. Тож поливайте лише тоді, коли верхній шар ґрунту добре просохне. Перевірити, чи потрібен полив, найпростіше можна пальцем. Якщо на глибині приблизно 2–3 см він сухий — поливайте. Якщо вологий — зачекайте з поливом ще кілька днів. Якщо не хочете бруднити палець, вставте в ґрунт дерев’яну паличку. Якщо виходить чиста і суха, час поливати. Якщо на ній залишаються мокрі часточки ґрунту, полив ще не потрібен. Для керамічних горщиків проведіть тест на звук. Обережно постукайте по зовнішній стінці керамічного горщика. Дзвінкий, порожній звук означає, що ґрунт сухий. Глухий, приглушений — ґрунт вологий. Ну і, звісно, про нестачу вологи підкаже зовнішній вигляд рослин. У спраглих листя стає млявим і обвисає. Кінчики їхні при регулярному недоливі жовтіють чи коричневіють. Але головне правило — завжди краще недолити, ніж перелити. Більшість рослин легше відновлюються після невеликої посухи, ніж після кореневої гнилі, спричиненої надмірною вологою. Для поливу використовуйте відстояну воду кімнатної температури. Уникайте перезволоження ґрунту — це головна небезпека взимку, що може призвести до загнивання коренів і плісняви.

Забезпечити вологість повітря. Якщо у вашій домівці працює центральне опалення, повітря стає дуже сухим, це може спричинити висихання листя та появу шкідників (наприклад, павутинного кліща). Тому регулярно обприскуйте листя теплою відстояною водою, але уникайте потрапляння на квіти. Можна поставити вазони на піддони з вологим керамзитом чи галькою або розмістити поруч із радіаторами ємності з водою. Простими, але дієвими порадами є висушування випраної білизни у приміщенні та використання мокрих рушників на батареях. У міру висихання полотно віддаватиме вологу в повітря. Регулярно змочуйте рушник, коли висохне. Частіше протирайте підлогу та меблі вологою ганчіркою. Це не тільки очищає від пилу, але й робить вологішим повітря.

Відкоригувати освітлення та температуру. Світловий день скорочується, тому переставте світлолюбні рослини ближче до вікна. Для вазонів, які продовжують активно рости чи цвісти, забезпечте додаткове штучне освітлення. До речі, чисте листя ефективніше поглинає світло для фотосинтезу. Тож регулярно протирайте його від пилу. Тримайте вазони подалі від гарячих батарей і холодних протягів (наприклад, під час провітрювання), щоб уникнути різких перепадів температури. Різке зниження температури може спричинити стрес, опадання листя та бутонів. Особливо це стосується тропічних видів. На час провітрювання забирайте горщики з підвіконня або відсувайте від вікна. Провітрюйте короткочасно, але інтенсивно.

Припинити підживлення. Для більшості рослин, які переходять у зимовий спокій, до весни підживлення краще зовсім припинити. Рослини, які продовжують цвісти або активно рости (наприклад, орхідеї, цикламени), можна підживлювати не частіше, ніж раз на місяць, зменшеною в 1,5–2 рази дозою.

Оглянути на наявність шкідників, хвороб. Тепле і сухе повітря сприяє появі шкідників. Регулярно оглядайте листя, особливо зі зворотного боку. При виявленні шкідників або хвороб обробіть відповідними засобами. Якщо не зробити цього вчасно, хвороби і шкідники можуть перейти на інші вазони.

Виконати інші роботи. Регулярно розпушуйте верхній шар ґрунту для кращого доступу кисню до коренів. Обрізайте сухе, пошкоджене або хворе листя — воно не додає вазонам краси.

А ось чого не варто робити до самої весни, то це пересаджувати вазони. Точніше, це може бути необхідно лише у крайніх випадках. Наприклад, у разі загнивання коренів через перелив або якщо рослина була щойно куплена у транспортувальному ґрунті. Також о цій порі небажане обрізування. Воно стимулює активний ріст рослин і пробуджує сплячі бруньки. Взимку, коли світла недостатньо, нові пагони будуть слабкими, витягнутими та блідими.

Катерина ОКУНЬ.