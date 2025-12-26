Цикламен — одна з небагатьох кімнатних квіток, що цвіте взимку. Втім, догодити цій рослині вдається не всім. У когось вона вперто не цвіте, а в когось і взагалі гине. Для успішного росту і цвітіння цикламен вимагає прохолоди. Оптимальна температура — 10–15 градусів. При 20 градусах рослина швидко скидає бутони, листя жовтіє, і вона переходить у вимушений стан спокою. Тому для неї ідеально підходить найхолодніше підвіконня у квартирі, засклений, але неопалюваний балкон чи лоджія. Головне — тримати подалі від гарячих радіаторів опалення. Цикламен добре почувається на східних або західних вікнах. Пряме сонце, особливо в обідній час, є небезпечним, навіть узимку. Неправильний полив — друга головна причина загибелі цикламенів. Поливають цей вазон знизу, щоб вода не потрапляла на кореневище, оскільки це призводить до його загнивання. Поставте горщик на 15–30 хв. у піддон або миску з прохолодною водою. Коли верхній шар ґрунту стане вологим, вийміть горщик і дайте стекти зайвій воді.

Катерина ОКУНЬ.