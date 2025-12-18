Орхідеї нерідко цвітуть саме взимку. Тобто о тій порі, коли підживлення квітів, здавалося б, небажане. Але ж ми знаємо, що в період цвітіння вазони потребують удобрення. То що ж робити?

Підживлювати квітучу орхідею потрібно, але обережно, оскільки в цей період у рослини через короткий світловий день сповільнюється обмін речовин. Отож узимку слід використовувати лише половину або навіть третину від дози, рекомендованої виробником. Добрива краще обрати або для орхідей, або універсальні, але з низьким рівнем азоту. Адже цей елемент стимулює бурхливий розвиток зеленої маси. Натомість для формування бутонів, тривалого цвітіння та розвитку міцної кореневої системи необхідні фосфор і калій. Крім того, взимку підживлення проводять рідше, ніж навесні чи влітку, — приблизно раз на 3–4 тижні. Найкраще підживлювати методом занурення, а не просто поливом зверху. Для цього слід залишити горщик у розчині на 10–15 хв.

Важливо! Ніколи не підживлюйте суху орхідею. Спочатку трохи полийте чистою водою, а через годину підживіть розчином добрива.

Підготувала Катерина ОКУНЬ.