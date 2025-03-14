Купила цибулину кімнатної кали. Розкажіть, як її правильно висадити та доглядати? Що їй подобається? Як зробити, щоб цвіла? Бо в моєї невістки вже велика рослина, а не цвіте.

Євгенія КУШНІРЕНКО. Волинська обл.

Для кали (зантедескії) дуже важливе хороше освітлення. За нестачі сонячних променів стебла у квітки витягуватимуться, а цвітіння не буде. Тому, можливо, саме через це рослина не цвіте у вашої невістки. Про недостатнє освітлення свідчить також побіління листя. А ще рослина не буде цвісти за дуже низьких температур. Крім того, щоразу після того, як відцвіте, їй важливо забезпечити спокій. Якщо не дати перепочити, бульби поступово виснажуватимуться і будуть нездатними закласти бутони. Тож після цвітіння поливи поступово скорочують, доки верхня частина повністю висохне. Період спокою триває близько 3 місяців. У цей час повністю припиняють поливи та підживлення, а надземну частину обрізують. Бульбу можна так і залишити в горщику. Або ж її очищають від землі, обрізають сухе листя і промивають під водою. Залишають у такому стані на кілька днів. Через два тижні очищають від корінців, перевіряють на наявність гнилі, загортають кожну бульбу в паперовий рушник і залишають у прохолодному приміщенні. З настанням весни висаджують у горщик.

Ця рослина чудово розвивається за кімнатних температур, у діапазоні 18–24 градуси. В природі кали ростуть по берегах водойм, вони вологолюбні, тому дуже важливо не допускати пересихання землі в горщику. Особливо потребують поливів у період цвітіння. Водночас і заливати не можна, бо це призведе до загнивання коренів. Полив можна здійснювати в піддон.

Сухого повітря кала не любить, але обприскують рослину тільки до цвітіння. Листочкам подобається, коли їх періодично протирають вологою ганчіркою. Плями на листі підкажуть, що повітря у приміщенні сухе. Всі кали дуже чутливі до протягів.

Пересаджувати рослину бажано кожні 2–3 роки. Роблять це після закінчення періоду спокою. При пересадці горщик обирають сантиметрів на 15 більший, на денці обов’язково має бути отвір, також сюди укладають дренаж. Ґрунтосуміш для кали можна приготувати самостійно з піску, листової землі, перегною та торфу в рівних частинах. Бульбу висаджують неглибоко. Коли ґрунт після посадки дещо осяде, підсипають ще трохи землі. Відстань від поверхні ґрунту до краю горщика має бути близько 2 см. Із часом навколо материнської бульби утворюються молоді бульбочки. Їх відділяють, кілька днів підсушують, і лише після цього висаджують в окремі горщики. Щоправда, зацвітуть молоді рослини не одразу.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.