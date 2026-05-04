Проти чорної ніжки поверхню земляного субстрату у вазонах корисно посипати шаром активованого вугілля. Воно працює як антисептик і як губка. Грибки не можуть розмножуватися без зайвої вологості, а вугілля вбирає надлишок води. Крім того, пригнічує розвиток гнильних бактерій і цвілі. Часто чорна ніжка розвивається на кислих ґрунтах, а вугілля ще й трохи нейтралізує кислотність і робить середовище несприятливим для поширення хвороби.

Тож подрібніть кілька таблеток на порошок і присипте поверхню землі навколо рослин. Якщо побачите білий або пухнастий наліт, акуратно зніміть його сірником і густо засипте це місце вугільним порошком.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.