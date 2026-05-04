Якщо на зап’ясті раптово «виросла» безболісна підшкірна «горошина» — не чекайте, поки вона збільшиться в розмірах і почне боліти, а зверніться за консультацією до лікаря. «Порадниця» з’ясувала, чому виникають і чим загрожують такі новоутворення.

Частіше буває в жінок

— Гігрома (інші назви — синовіальна кіста, сухожильний ганглій) — це доброякісне новоутворення у вигляді округлої щільної капсули з желеподібною рідиною всередині, що виникає в ділянці суглобів і сухожиль. — пояснює лікар-хірург вищої категорії Володимир ЦИПКО. — Найчастіше гігроми з’являються в ділянці зап’ясть (мінімум половина випадків), на кистях і стопах, рідше — біля колінного або ліктьового суглобів.

Нерідко гігрома безболісна та являє собою суто косметичний дефект. Але кіста великого розміру може здавлювати розташовані поруч нерви й судини, спричиняючи біль, порушення чутливості й навіть ускладнюючи рух кінцівки. Хороша новина полягає в тому, що гігрома не схильна до злоякісного переродження.

Синовіальна кіста в кілька разів частіше зустрічається в жінок, ніж у чоловіків.

У чому причина

За словами фахівця, точні причини розвитку гігроми досі не з’ясовані, але вважають, що до її появи призводить переродження клітин сполучної тканини суглоба. Своєю чергою цьому сприяють такі фактори:

— травми суглобів і сухожиль: удари, розтягнення;

— хронічні та гострі запальні захворювання суглобових структур: бурсит, синовіт, тендовагініт, артрит;

— систематичне навантаження на певні суглоби та сухожилля: зокрема, робота, що вимагає багаторазового повторення монотонних рухів. Тому в окремій групі ризику програмісти, масажисти, швачки, вантажники, фасувальники товарів, музиканти (особливо піаністи, віолончелісти, скрипалі), спортсмени (тенісисти, бадмінтоністи);

— спадкова схильність;

— вікові зміни: втрата еластичності суглобових тканин;

— до виникнення гігром у ділянці стоп може також призвести носіння незручного чи тісного взуття та наявність зайвої ваги.

Тривожні симптоми

У більшості випадків гігрома розвивається повільно, буває поодинокою, має округлу або витягнуту форму та розмір від горошини до великого волоського горіха. На дотик синовіальна кіста зазвичай еластична та м’яка, хоча іноді зустрічаються щільні й тверді новоутворення.

Основа гігроми, переважно, щільно пов’язана з тканинами суглоба або сухожилля, але інші її частини рухливі, й шкіра над кістою вільно зміщується. У більшості випадків шкірний покрив у цьому місці залишається незмінним, але іноді може грубішати, лущитися або червоніти.

Більш ніж у третині випадків новоутворення не спричиняє болю й дискомфорту, тому пацієнт може довго його не помічати, поки кіста не досягне досить значних розмірів або не почне турбувати. Якщо гігрома починає здавлювати нервові закінчення, то людина відчуває в цьому місці тупий біль, що посилюється при інтенсивному навантаженні або різких рухах. Також може спостерігатися порушення чутливості. У моменти фізичної активності пухлина здатна збільшуватися, а в стані спокою повертається до своїх звичайних розмірів.

Діагностика та лікування

— Діагностикою та лікуванням гігроми зазвичай займається лікар-хірург, — каже Володимир Ципко. — Він проводить огляд і пальпацію новоутворення, дізнається про терміни та обставини його появи. Часто цього достатньо для постановки діагнозу. Але іноді, щоб виключити схожі за симптоматикою захворювання, призначають додаткові обстеження: рентгенографію суглоба, УЗД, МРТ або пункцію гігроми.

Залежно від локалізації й типу кісти може бути рекомендовано спостереження (у разі невеликого утворення й безсимптомного перебігу), видалення її вмісту через прокол або ж хірургічне висічення. Операція необхідна при швидкому зростанні пухлини, болях і обмеженні обсягу рухів у суглобі, запаленні прилеглих тканин. Прогноз після втручання сприятливий, хоча існує досить високий ризик повторної появи гігроми.

Як попередити

Для профілактики виникнення гігроми або рецидиву після операції:

— захищайте суглоби від надмірного навантаження й травм;

— не залишайте без уваги такі захворювання, як артрит, тендиніт і бурсит;

— використовуйте спеціальні фіксатори для суглобів при важкій фізичній роботі або інтенсивних заняттях спортом;

— ведіть здоровий спосіб життя та будьте фізично активними;

— контролюйте вагу;

— носіть зручне ортопедичне взуття.

Ірина КАДЧЕНКО.