Якщо ви читаєте цей допис, і зараз уже після 22 години — дочитайте до кінця і лягайте спати. Бо сон — це не просто відпочинок. Не просто «щоб були сили завтра». Сон — це час, коли мозок і судини реально відновлюються. І коли сон регулярно ламається, організм цього не пробачає.

Ми дуже часто недооцінюємо проблеми зі сном. Ну, важко заснути. Ну, прокинулися серед ночі. Ну, піднялися о 4–5 год. і вже не спите. Багато хто так живе роками і навіть не думає, що це проблема. Але для мозку це — проблема.

Є люди, які довго не можуть заснути. Лягли, ніби все добре, а голова не вимикається. Думки, новини, тривога, телефон, якісь внутрішні діалоги. Тіло в ліжку, а нервова система ще десь біжить.

Інший варіант, коли сон ніби є, але він — поверхневий. Людина часто прокидається, крутиться, зранку встає така, ніби й не спала.

Іноді це стрес. Іноді тиск. Іноді коливання цукру. Іноді гормональні зміни, серцебиття, перевтома.

А буває раннє пробудження. Лежиш після 4–5 год. із відкритими очима, хоча організм явно не відпочив.

Чому це важливо?

Тому що вночі організм має перейти в інший режим.

Має знижуватись тиск.

Має заспокоюватись нервова система.

Має зменшуватись рівень стресових гормонів.

Має стабільніше працювати серце.

Має нормально контролюватися глюкоза.

І саме вночі мозок проходить своєрідне очищення від того, що накопичилось за день.

Якщо сон порушений, ця нічна робота збивається. І тоді це вже не просто про втому. Тоді це — про нічний тиск, кортизол, напруження судин, порушення ритму, гірший контроль цукру. А отже — і про вищий ризик інсульту.

Особливо я не ігнорував би такі речі:

— якщо часто прокидаєтесь вночі;

— якщо зранку болить голова;

— якщо є серцебиття вночі;

— якщо під ранок підстрибує тиск;

— якщо спали ніби достатньо, а відчуття — наче вас переїхали.

Так, іноді тут може бути й апное сну. Але не все зводиться тільки до нього. Дуже часто проблема ширша: хронічний стрес, збитий режим, пізнє засинання, тривога, гормональні зміни, нічні підйоми тиску.

І що найприкріше — людина може роками лікувати тиск, голову, аритмію, втому… а про сон ніхто толком не питає. Хоча іноді саме зі сну і треба починати. Це один із тих моментів, які реально впливають на судинні ризики.

Руслан ЛИСЯНСЬКИЙ, кардіолог-ендокринолог.